Scaloni achicó la lista a 32 integrantes y viajó a Qatar

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni recortó a 32 integrantes la lista previa que terminará el lunes 14 en la definitiva de 26 componentes que afrontarán el Mundial de Qatar en la previa del viaje a Doha que emprendió anoche junto al resto del cuerpo técnico, el presidente de AFA, Claudio Tapia y el arquero riverplatense Franco Armani, que así dio otro paso para estar en la nómina final.



Medio centenar de integrantes componen la avanzada argentina rumbo a la sede de la Copa del Mundo y además de los tres mencionados viajaron los ayudantes técnicos Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli, Claudio Martín, Matías Manna y Damián Albil, junto a utileros, masajistas, kinesiólogos, médicos, cocineros y un peluquero. También componen el grupo empleados de la AFA del departamento de marketing, prensa y audiovisuales, administrativos y otras áreas supervisados por los dirigentes Jorge Miadosqui y Luciano Nakis.



Junto a ellos también viaja el segundo futbolista de la delegación y también arquero, como lo es el juvenil Federico Gomes Gerth, de Tigre, de 18 años, que a diferencia de lo ocurrido en Mundiales anteriores y por el hecho de no contar este certamen con una etapa previa de preparación como los anteriores, será el único "sparring" que tendrá el seleccionado argentino.



Este grupo permanecerá en la capital qatarí hasta el jueves, cuando partirá rumbo a Abu Dhabi, donde el lunes 14 realizará un entrenamiento abierto con los futbolistas que hayan llegado previamente y muchos que lo estarán haciendo ese mismo día.



Y dos días después, el miércoles 16 afrontará un amistoso final, a seis días del debut frente a Arabia Saudita del martes 22 por el grupo C, enfrentando al local Enise jugará el último amistoso antes del debut en la Copa del Mundo (el martes 22 ante Emiratos Árabes que dirige el argentino Rodolfo Arruabarrena.



Pero lo más interesante de este domingo ocurrió justamente antes del viaje, cuando luego de observar durante el fin de semana la actuación de varios convocados que venían "tocados" en las distintas ligas europeas, y en una jornada en que muchos seleccionados dieron a conocer a sus 26 integrantes definitivos, Scaloni, acuciado justamente por esa acumulación de lesionados, decidió recortar la lista inicial de casi 50 componentes a 32.



Así vio, por ejemplo, la vuelta de Ángel Di María ingresando en el complemento en Juventus; Guido Rodríguez jugando todo el clásico andaluz frente a Sevilla y Juan Foyth ocupando un lugar entre los suplentes de Villarreal.



Además Exequiel Palacios volvió a sumar minutos ingresando en el segundo tiempo en Bayer Leverkusen, algo que Scaloni observa con especial atención mientras aguarda que el lunes se conozcan los estudios finales que determinarán si finalmente Giovani Lo Celso podrá estar en el Mundial (integra la lista de 32).



El que quedó afuera de los 32 es Lucas Martínez Quarta, que además terminó con un fuerte golpe en la pantorrilla derecha, en la victoria como visitante sobre Sampdoria por 2 a 0 de la Fiorentina, donde no volvió a jugar Nicolás González, restableciéndose de una leve distensión muscular.

Los dos que no vieron acción este fin de semana fueron Lionel Messi, por una inflamación en el tendón de Aquiles izquierdo, y Paulo Dybala, cuya recuperación del desgarro sigue "viento en popa" y por ello el técnico alberga esperanzas concretas de contar con él en Qatar. De hecho ambos estarían jugando el último partido del año para sus equipos, PSG y la Roma, respectivamente, el próximo fin de semana.



Otro que no jugó en Tottenham Hotspur este domingo en la derrota como local por 2-1 frente a Liverpool fue Cristian Romero. El "Cuti" también se recupera de una distensión muscular pero llegará a tiempo con su restablecimiento para el Mundial. No estuvo presente ya en los últimos tres partidos del equipo inglés.



La nómina de 32 integrantes que será la última previa a los 26 definitivos, sigue manteniendo dentro de la misma sin embargo, pese al viaje de Armani, a sus cuatro integrantes genuinos (en la del medio centenar de componentes se agregaron Agustín Marchesín y Agustín Rossi, que ahora quedaron afuera). Ellos y el resto son estos:



Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Franco Armani.



Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth, Facundo Medina y Nehuén Pérez.



Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Alejandro Gómez, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Nicolás González.



Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María, Julián Álvarez, Joaquín Correa, Paulo Dybala, Ángel Correa y Thiago Almada.