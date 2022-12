¡Messi pasó al huevo! El capitán argentino y otro récord histórico

Leo Messi nació para romper récords. En el Barcelona, en la Champions, en la Selección Argentina y en casi todos los registros que había en el fútbol. En época de redes sociales, el capitán argentino publicó la esperada foto levantando la Copa del Mundo y como era de esperar, llovieron los 'me gusta' y se convirtió en la imagen más 'likeada' de la historia de Instagram.

Apenas horas después de haber levantado la copa en el Lusail luego de la épica victoria ante Francia, el capitán argentino subió una serie de imágenes -carrousel- en Instagram y desató la locura de sus más de 400 millones de seguidores. La obtención de la Copa América había cosechado alrededor de 27 millones de likes, pero la del Mundo superó todas las expectativas. En horas de la mañana tenía casi 58 millones y todo parece indicar que esto recién comienza y pasará rápidamente los 60. ¿Llegará a los 100 millones?.

"¡Campeones del mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos", dice el pie de la foto de una imagen que quedará para la historia de las redes.

Insólitamente, el récord con más 'me gusta' lo tenía un huevo. Si, un huevo (world_record_egg) que tenía 56 millones de likes. Sin embargo, nada pudo hacer esa foto frente a Lionel levantando la 'Dorada'. El capitán hace historia dentro de la cancha, y también afuera.