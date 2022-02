Según Cóppola, "Goyco" le debe 800 mil dólares a Ruggeri

Un viejo conflicto entre Sergio Goychochea y Oscar Ruggeri -históricos jugadores de la Selección Argentina- se reflotó en estos días con declaraciones cruzadas entre ambos. Todo se debe a un conflicto económico entre ambos, por un préstamo y una supuesta deuda.

El ex arquero del seleccionado argentino respondió a la consulta de si se sentaría a comer con el ex defensor y actual panelista de ESPN: “No, por qué. No tengo ganas ahora. Esta semana no tengo ganas. Y la semana que viene tampoco”, contestó, en diálogo con El Show del Regreso.

Ese mismo día, un par de horas más tarde, el ex Boca y River recogió el guante y le respondió: “Vos prestás plata y sos difícil cuando la reclamás. Cuando reclamás sos el difícil, ‘se hace el difícil’. Siempre soy difícil yo. No devuelven la plata y encima el que da la plata es difícil”.

En tanto, el tercero que se sumó a esclarecer la historia es el empresario, Guillermo Coppola, histórico representante de Diego Maradona a partir de su etapa en el Napoli de Italia. Sobre el conflicto entre futbolistas, lanzó en Intrusos: “Me sorprende que Sergio haya dicho que no se sentaría a comer, en un tono que no me gustó, sobrador, canchero”.

“Soy uno de los protagonistas de la historia. Hubo un préstamo que nunca se devolvió como dice Oscar. Hubo intentos, hubo juicio”, reveló. “Fue una presentación entre amigos que trajo 'Goyco'. Había una necesidad”, agregó y deslizó que la suma de dinero que adeuda el ex arquero es de U$S 800.000.

A su vez, contó que además de Ruggeri y él, “hay una persona más” afectada. Desde el panel, le consultaron si el otro involucrado era Nery Pumpido y, si bien no lo confirmó, expresó que “las agarraba todas”, en referencia a su puesto de arquero cuando jugaba al fútbol.

“Hay que ir a los papeles. Yo no cobré un peso. La garantía por ahí no era tal o no tenía el valor que dicen que tenía. Goycochea actuó mal con los tres. La plata ya está perdida”, amplió Coppola. “Intentamos de manera conjunta recuperar el dinero. Hubo que poner más dinero, Oscar lo hizo. El más afectado fue Ruggeri”, concluyó.