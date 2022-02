Agüero confirmó su presencia en Qatar: "Al Mundial voy a ir"

Sergio Agüero tuvo que retirarse del fútbol profesional tras sufrir problemas cardíacos en el partido entre Barcelona y Alavés el pasado 30 de octubre. Esto significó un golpe duro para el delantero argentino, porque a falta de un año para el comienzo del Mundial tuvo que asimilar que no iba a poder estar dentro de los 23 seleccionados. A pesar de eso, en una entrevista que brindó hoy, confirmó que hay serias chances de que pueda viajar con la delegación y ser parte del plantel en Qatar.

En diálogo con Radio 10, Agüero comentó: "Al mundial voy a ir. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar. El problema es estar encerrado otra vez tanto tiempo". Además, el Kun afirmó que ya habló con el entrenador argentino y el presidente de la AFA. "Existe la idea de incorporarme al Cuerpo Técnico, hablamos con Scaloni y también con Claudio Tapia. Hay que intentar darle una vuelta a ver qué se puede hacer", expresó el ex delantero de la Selección Argentina.

El ex futbolista de Independiente también dio detalles de lo que significó ganar la Copa América en Brasil, y la ilusión de levantar la Copa del Mundo en Qatar. "Era algo que veníamos buscando hace mucho tiempo. Después de la final de la Copa América, Leo sintió un gran alivio", dijo el Kun, y agregó: "Las ganas de ganar el Mundial están. El equipo está muy confiado. Scaloni encontró el grupo y eso es muy importante para un plantel".

El máximo goleador del Manchester City dio detalles de lo que vivió en aquel fatídico partido, y reveló que en uno de los entrenamientos previos su cuerpo le dio un aviso. "Me avisó antes mi corazón. Diez días antes, tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Parecía que estaba todo bien y después pasó en el partido. No me lo esperaba tampoco, sentía que me ahogaba", afirmó Agüero.

El Kun dio detalles de su primer encuentro con el mejor jugador del mundo, cuando ambos eran convocados para las juveniles de la Selección Argentina. "Cuando yo estaba en la Sub-17 entrenando coincidimos con la Sub-20 estaba Leo, no sabía quién era, porque él ya vivía en Barcelona y la mayoría de los jugadores estábamos todos en Argentina", contó Agüero, y agregó: "Empecé a prestar atención, le pregunté ¿cómo te llamas? y me dijo 'Messi'. Ahí lo conocí".

Además, contó que se peleaban cuando jugaban a la Play Station. "Hasta cuando jugábamos al FIFA nos cagábamos a puteadas con Leo, él es muy competitivo. Me gusta", afirmó el ex delantero de Independiente.

Se ampliaría la lista de convocados para el Mundial de Qatar

La FIFA baraja la posibilidad de ampliar la nómina de jugadores, sumando tres nombres más al común de 23 citados. La Selección Argentina, con Lionel Scaloni a la cabeza, aún no cranea una lista con más de 23 apellidos, sino que esperará a que se confirme la decisión del máximo ente regulador de fútbol del planeta.

La cantidad de futbolistas que disputarán el Mundial para cada país no es algo que se decidirá en los próximos días, sino que posiblemente se concrete en el Congreso de la FIFA en Qatar, en la previa del sorteo de la Copa del Mundo, que será el 1° de abril. El principal motivo de la idea de darle mayor amplitud a la lista sería la pandemia de coronavirus.