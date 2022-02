La "Corrida de la Confluencia" convocó a cuatro mil participantes

En una mañana donde el sol y el clima acompañaron la jornada, la Isla 132 se convirtió en el punto de largada de la tercera edición de la Corrida de la Confluencia. Más de cuatro mil participantes se hicieron presentes con sus pecheras color azul y marcaron con su ritmo el preludio de lo que será en tan solo tres días la Fiesta de la Confluencia.

A las ocho en punto comenzó la entrada en calor, y luego todos los competidores se prepararon en la línea de largada para iniciar cada una de las tres carreras organizadas: de 5, 10 y 15 kilómetros. También formó parte de esta fiesta, la caminata recreativa en que tuvo como protagonistas a 300 animales no humanos.

Luego de participar de la corrida de 5 kilómetros, el intendente Mariano Gaido agradeció a los vecinos y vecinas por hacer del evento una verdadera fiesta deportiva y recreativa. “Son la parte fundamental de todo esto, son quienes han creado esta pasión neuquina que es la Corrida de la Confluencia”.

“Ya estamos viviendo una acción de desarrollo económico que riega en los comerciantes, en los hoteleros, en la reactivación del trabajo”, dijo y afirmó: “La Fiesta de la Confluencia ya comenzó”. Luego convocó a todos a sumarse el próximo domingo a la bicicleteada de la Confluencia.

A su turno, el vicegobernador Marcos Koopmann que también corrió los 5 kilómetros agregó: “Estamos muy contentos de compartir una mañana con amigos recorriendo los hermosos paisajes de esta ciudad, el Paseo Costero y sobre todo viviendo esta jornada en familia con actividades físicas que hace muy bien a la salud”, dijo y felicitó a la Municipalidad de Neuquén por la organización del evento.

La presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero se sumó a la competencia y consideró que “es una carrera muy importante para la capital, lo demuestra las más de cuatro mil personas que hoy están acá. Es una felicidad poder participar de este evento”.

Mauricio Serenelli, presidente de la Agencia Municipal de Cultura, Deporte y Actividad Física destacó el nivel de la competencia y mencionó que se sumaron corredores no solo de Neuquén sino de toda la región. “Fue una actividad organizada, participativa y planificada. Es una carrera muy esperada y seguimos marcando a nivel nacional diferentes acciones con estos eventos”.

Luciana De Giovanetti, secretaria de Ciudadanía, valoró la importancia de haber organizado un evento inclusivo. “Además que en la carrera tuvimos muchas personas con discapacidad compitiendo, también más de 300 animales no humanos caminaron de manera alegre y feliz todo el recorrido con sus familias, pero lo más importante es que las actividades en la ciudad de Neuquén siempre están atravesadas desde la inclusión. No hay ninguna acción que no sea pensado para todas y todas”.

Los ganadores de la carrera de 15 kilómetros fueron Alexis Corrías en el rubro masculino y Roxana Flores en el femenino. Luego le siguieron Alberto Bravo y Javier Fermin en el segundo y tercer lugar; en tanto el segundo y tercer puesto en la carrera femenina fueron para Gilda Flores y Brenda Guerrero respectivamente.

El primero en llegar a la meta de la carrera de 10 kilómetros fue Antonio Ruiz, luego Martin Araya y CJuan Cruz Cavilla de Río Colorado. En tanto en el rubro femenino el primer lugar fue para Paola Martínez, y siguieron Laura Curilao de Cipolletti y Malena Trecanao de Cipolletti.

Los ganadores de la carrera de 5 kilómetros fueron: Santiago Muñoz de Villa Regina, Bruno Lefian y Rodrigo Arregui, en primero, segundo y tercer puesto respectivamente. En tanto, en la femenina fueron Georgina Ripani primera, Luciana Chandia se llevó el segundo lugar y Lucía Toledo tercera.