Arranca el torneo neuquino de Hockey

Competencias en marcha en la zona. Desde este sábado, la Federación Neuquina de Hockey dará inicio al torneo Oficial Neuquino, que reunirá a todos los equipos de la provincia distribuidos en dos zonas, más grupo único en caballeros. La competencia será antesala del Regional de Clubes A y B, a disputarse en esta provincia.

Con doce equipos en damas, y siete en caballeros, este fin de semana en los diferentes escenarios de la provincia arranca el torneo neuquino que tendrá a Independiente como defensoras del título en damas, y San Jorge en caballeros.

El grupo A tendrá al club Chos Malal, Limay de Plottier, Alta Barda, Universitarios del Comahue, Bancarios y las debutantes Senillosa HC. En la zona B quedaron Independiente A y B, Neuquén RC A y B, San Jorge y Conejos de Plottier. Por otro lado, en caballeros estarán Neuquén RC, CUC, Chos Malal, Independiente, Limay HC, San Jorge y Bancarios.

Clasificarán de cada zona los dos primeros a las semifinales, mientras que en caballeros serán los 4 mejores quienes se metan a la siguiente instancia.

El sábado se jugará la primera fecha con los duelos Neuquén RC B vs CAI A, Senillosa ante Limay, Conejos vs CAI B, los tres a las 16hs. Alta Barda vs CUC, San Jorge recibe a Neuquén RC A, y Bancarios ante Chos Malal a las 17.30.

Domingo el turno de los caballeros. 16.30hs el duelo del norte entre Bancarios ante Chos Malal, Neuquén RC recibe a Independiente, y a las 15hs Universitarios de Comahue se verá con San Jorge de Centenario.

La competencia servirá como antesala de los torneos Regionales de Clubes patagónicos que se disputarán en Neuquén tanto en línea B a fines de marzo, como en línea A en damas y caballeros en abril.