José Luis Acuña, de proyección olímpica a Zlatan Neuquino

Un cambio de 180 grados en la carrera de uno de los deportistas más importante de Neuquén de los últimos años. José Luis Acuña dejó por cuestiones de desgaste y no sentirse importante por los dirigentes de la Confederación Argentina, la práctica del Taekwondo donde era proyección olímpica, y desde hace un mes, se puso los botines para jugar en Independiente de Neuquén donde debutó el sábado en reserva.

Buen porte, fuerza de piernas y los corre a todos, así lo describieron dentro del club independiente al Subcampeón del mundo juvenil, y olímpico en Buenos Aires 2018 en la misma categoría. Esta vez en el roll de delantero de la reserva que marcha puntero en el Oficial de LIFUNE.

En categorías formativas jugó en El Porvenir de Plottier, pero después se fue metiendo de lleno en el Taekwondo hasta hacer una gran carrera internacional representando a la Argentina en competencias de primera línea “Estoy tranquilo porque hago lo que me gusta, fue una decisión muy fuerte el tomarme un tiempo y la renuncia temporal a la selección nacional, pero contento por estar en un club importante como independiente”.

Desde la lesión de meniscos en el 2021, el neuquino se comenzó a replantear su carrera, a tal punto de no sentirse importante por parte de los dirigentes de la Confederación Argentina “El taekwondo lo inicié por mi padre, después me fue gustando y me metí de lleno, pero cuando algo no te llena o no sos feliz al hacerlo, ¿para que lo haces? Luis (Entrenador) me dijo que si no me hace feliz es momento de parar".

“Lo hablé con mi familia, principalmente con mis padres que siempre estuvieron antes que los dirigentes de selección, que nunca tuve el apoyo ya estando en gira y con mis mejores resultados. Sin ellos no pude lograr todo lo que hice. Sumatoria de cosas me llevaron en dejar. En los juegos panamericanos de Colombia estaba conforme (Medalla de plata) algo que nunca sentí porque siempre quise ganar”

“Nunca tuve un llamado de los dirigente, mis compañeros si me llamaron, y no lo podían creer porque sumaba en el grupo en la motivación. Yo no tenía la confianza del cuerpo técnico en su momento, solo la mía”.

En esta nueva faceta deportiva, es uno más que integra la plantilla del rojo neuquino. Llegó hace un mes, y el pasado fin de semana debutó en la reserva y entrena en el plantel comandado por Guillermo Doglioli y Diego Chagumil “Tengo mucha resistencia física, nunca dejé de entrenar. Me falta muchísimo porque es un nuevo deporte, pero me gustan los desafíos. Quiero ayudar en el equipo y tengo que entrar cuando lo necesiten “dijo el ahora centro delantero quien eligió “Me gusta Lautaro Martínez y Benzema”.