Por falta de pago, demandan a River ante la FIFA

River debe abonar U$S 1,7 millones por el 30% del pase de Agustín Palavecino al Deportivo Cali. Después de 4 meses de espera, desde Colombia llevan a la FIFA al equipo de Núñez. En Buenos Aires afirman no haber sido notificados. Además, remarcan que la deuda es menor a lo que dicen en Colombia y que los trámites que hay que hacer para realizar transferencias en divisas al exterior tienen trabado el pago.

Desde Colombia esperaron 4 meses a River, y como no obtuvieron la respuesta económica deseada, tomaron una drástica medida: Deportivo Cali demandó al club argentino ante la FIFA por un incumplimiento en un porcentaje del pase de Agustín Palavecino. La deuda a la que hacen referencia es de U$S 1.700.000 por el 30% del pase del jugador que River estaba obligado a comprar. Desde diciembre de 2021 River no hizo el pago. El reclamo se da ante el incumplimiento de una cláusula contractual que indicaba ese pago cuando el mediocampista juegue la mitad de los partidos.

River pagó el 35% de Palavecino en U$S 1.800.000. Luego, el 7 de noviembre pasado, ante Patronato, se cumplió una cláusula del contrato y desde el Millonario debían abonar U$S 1.700.000 al Cali. ¿El motivo? Palavecino llegó a jugar la mitad de los minutos en la temporada, tal como estaba estipulado en el contrato. Desde Núñez tenían 40 días para hacerlo, pero en Colombia aseguran no haber recibido ese pago. Ante la falta de respuesta, los caleños fueron a la FIFA.

En River aducen no recibir la notificación de la demanda. Desde el club informaron que el monto de la deuda es menor a lo que se apunta desde Cali. Por otro lado, confirmaron que el proceso de pago está trabado por las disposiciones vigentes en nuestro país para la transferencia de divisas.