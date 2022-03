Clima tenso en la FIFA previo al sorteo del mundial

Se viene el sorteo del Mundial, y previamente se realizó el congreso de la FIFA en el país organizador. En el medio de las exposiciones se vivió un momento tenso cuando la presidenta de la Federación Noruega exigió algunos cambios y fue muy crítica con el anfitrión Qatar, por su poca apertura a la comunidad LGTBQ+ y hacia el fútbol femenino.

El congreso iba encaminado hasta que tomó la palabra la presidenta de la Federación de Noruega Lise Klaveness, quien apuntó a la FIFA exigiendo cambios producto de la situación mundial actual con el conflicto Rusia-Ucrania, y principalmente con el país anfitrión, con relación a sus culturas que rechazan la comunidad LGTBQ+ y el espacio hacia el fútbol femenino.

En su discurso, Klaveness se expresó en nombre de todos los países nórdicos, “No podemos ignorar esta necesidad de cambio y FIFA tiene que actuar y dar ejemplo. No podemos tolerar empleadores que no garantizan la seguridad de sus trabajadores, ni líderes que no quieren acoger partidos de mujeres, ni que no protejan la seguridad de la comunidad LGTBQ+", esto último en relación a que Qatar ya pidieron que no tuvieran muestras de afecto en público.

Además exigió que el ente madre del fútbol mundial “Tiene que dar el ejemplo, tiene que liderar” con relación a las dudas previas de las sanciones o no a los países involucrados en el conflicto ente Rusia y Ucrania, lo cual la respuesta de Gianni Infantino no se tardó en llegar "No somos responsables de todos los males de mundo, pero sí podemos dar esperanza y dignidad".

Por otro lado, el presidente de la FIFA resaltó el trabajo que se hizo en los últimos años en relación a los derechos humanos en el país anfitrión, “Desde el principio hemos presionado a las autoridades de Qatar y hemos encontrado en ellos un socio comprometido para implementar cambios en derechos humanos".

Qatar también se manifestó por intermedio del CEO del mundial Hasan Al Thawadi, donde expresó su decepción por no busca el dialogo previo y dejo en claro “ Nuestras puertas siempre están abiertas y siempre estamos listos para recibir críticas constructivas".

EL viernes a las 13hs se realizará en Qatar el sorteo de los grupos del mundial, Argentina integra el bombo 1 donde están los cabeza de serie. No le pueden tocar equipos del mismo continente y hasta puede integrar zona con potencias como Alemania o Países Bajos.