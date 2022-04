Silencio por silbidos para el equipo de Messi

"Estaremos presentes, pero en silencio porque no se merecen nada", fue la sentencia de los Ultra.

La tensa relación entre la barra del Paris Saint-Germain con el equipo que dirige Mauricio Pochettino y los dueños qataríes del club, podría acentuarse en las próximas horas. Todavía retumban los ecos de la demostración pública de los hinchas parisinos, con aquella silbatina general al equipo (incluido Messi) donde mostraron toda su bronca.

La actitud de los fanáticos que fueron al Parque de los Príncipes fue llamativa: el capitán de la Selección Argentina fue abucheado como pocas veces en su carrera. Esa tarde el equipo de Pochettino ganó por 3-0 pero la reprobación fue generalizada y Nasser Al-Khelaifi, el dueño de los parisinos, fue uno de los más apuntados.

De hecho, ya desde antes de la eliminación en la Orejona los barras venían pidiendo (con banderas en varios partidos) un cambio en la estructura dirigencial y una renovación de autoridades.

Luego del triunfo ante el Bordeaux, el PSG fue goleado (también 3-0) por el Monaco de visitante y tras esa derrota llegó el parate en la Ligue 1 por la fecha FIFA de selecciones.

Mañana desde las 15.45 (hora argentina), los parisinos volverán a jugar en el Parque de los Príncipes por el torneo local: el rival será el Lorient, uno de los que pelea por no descender en Francia. Y para ese encuentro, el Collectif Ultras Paris (CUP), una organización que reúne a distintos grupos de las barras que suelen ir a una de las cabeceras del estadio, sacó un comunicado en el que anunció las protestas que llevará a cabo en la cancha.

"Hemos expuesto de forma clara y firme al club nuestra visión y nuestras reivindicaciones encaminadas a colocar finalmente no al marketing, sino al deporte en el centro del proyecto, que en particular pasa necesariamente por la perpetuación de la camiseta Hechter (la tradicional del equipo) como fuerte símbolo de la identidad del club, temporada tras temporada", arrancó la publicación del CUP en sus redes. Además de los resultados deportivos (en especial en la Champions), a los ultras no les gustó ni un poco que los dueños qataríes cambiaran la casaca del equipo por una completamente azul.

Además, resaltaron: "El club necesita un nuevo respiro que pase necesariamente por un nuevo organigrama". Y de cara al duelo contra el Lorient, ya no caerán silbidos desde la cabecera cada vez que algún jugador toque la pelota o que el apellido suene por los parlantes: la barra cambiará drásticamente el método de protesta. "A la espera de avances, seguiremos expresando nuestro descontento en las tribunas sin violencia. Estaremos presentes, pero en silencio porque no se merecen nada mejor", cerraron.