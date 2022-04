Passarella podría volver a dirigir una Selección

Lo que arrancó como un rumor hace unas semanas, en las últimas horas fue tomando cuerpo. Todo indicaría que Daniel Passarella podría volver a dirigir un Seleccionado Sudamericano. En este caso el Kaiser podría volver al país donde pronunció posiblemente su frase más célebre, la recordada; "la pelota no dobla".

Lo cierto es que Passarella está en conversaciones con la Federación Boliviana de Fútbol para convertirse en el próximo director técnico de la Selección de aquel país. Sería con vistas a las Eliminatorias para el Mundial 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

El Kaiser llegaría con Guillermo Cinquetti como ayudante de campo, el mismo que fue preparador físico del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, exentrenador de Boca, durante más de 18 años.

El ex defensor de River no dirige desde el 2007, cuando se hizo cargo del Millonario por segunda vez. En total, en su carrera como entrenador, Passarella logró cinco títulos, entre ellos tres con el club de Núñez, uno con Rayados de Monterrey y el restante con la Sub 23 de Argentina, donde también consiguió la medalla plateada en los Juegos Olímpicos de 1996, en Atlanta.

Passarella, excapitán de la Selección Argentina, campeón del mundo en 1978, tendría el objetivo de clasificar a la selección boliviana a la próxima cita mundialista.

La Verde no tiene mucha experiencia en Mundiales: no clasifica hace 28 años a una Copa del Mundo y solamente participó en las ediciones de 1930, 1950 y 1994