Independiente llegó a Brasil ¡en un avión de la Fuerza Aérea!

No, no son los soldados de la Fuerza Área Argentina, sino los de Eduardo Domínguez que harán su debut en la Copa Sudamericana 2022 frente a Ceará. La imagen llamó la atención y generó un gran revuelo en las redes sociales. Y es que el plantel profesional de Independiente viajó en un vuelo chárter hacia Brasil, pero no lo hizo en uno común y corriente.

Se trata de la gigantesca aeronave de la Brigada Aérea de la FAA y fue alquilada por primera vez por los dirigentes del Rojo para un traslado particular porque es más económico. Desde Aeroparque Internacional Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional Pinto Martins, de Fortaleza, sin escalas.

Sin embargo, en el trasfondo de esta historia entra en juego LADE, la línea aérea del Estado que antiguamente hacía vuelos de fomento para llevar correo y ahora opera de manera privada para cubrir gastos, además de cumplir funciones militares y especiales de la Fuerza Aérea Argentina.

Esta aerolínea trabaja principalmente con las provincias del sur de la República Argentina y lo hace desde la Ciudad de Buenos Aires, generalmente sin finger (pasarela de acceso) o manga. Es decir, directamente con escalera a la pista.

Revuelo en las redes sociales

Los internautas se asombraron al ver que el plantel profesional de Independiente viajó en una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina y este hecho generó debates en las redes sociales.

“¿La Fuerza Aérea Argentina alquila aviones para traslados particulares? Si es así, es insólito”, “¿Realmente se puede haber viajado en ese avión que es una máquina del Gobierno?”, fueron algunos de los comentarios que hizo la gente a través de Twitter quienes, además, pidieron explicaciones.

La probable formación de Independiente ante Ceará

Si bien no está definido y puede probar algún cambio en la práctica de esta tarde, el probable equipo que pararía Domínguez ante Ceará es con Sebastián Sosa; Gonzalo Asís, Joaquín Laso, Ayrton Costa, Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero, Alan Soñora; Andrés Roa, Leandro Benegas y Gastón Togni.

El duelo será mañana desde las 19.15 hora Argentina. El Rojo enfrentará al conjunto brasileño en el primer partido del grupo G de la Copa Sudamericana.