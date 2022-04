Cipo prepara un duelo clave frente a Sansinena

Cipolletti recibirá a Sansinena el domingo a las 16 hs en La Visera de Cemento por la tercera fecha del Torneo Federal A, en un duelo importante para el Albinegro, que necesita ganar para cortar con la racha de empates en las primeras fechas.

El Albinegro entrenó por la mañana en el Predio Don Pedro y Germán Alecha comenzó a definir algunas cuestiones de cara al choque frente al Tripero.

En principio, un cambio obligado: Maximiliano Fornari no podrá ser de la partida tras haber sido expulsado. El zapalino, Fernando Pettineroli sería el reemplazante natural en ese puesto y tendría un lugar en el once.

Por otro lado, el delantero Diego Bielkiewicz llegaría con lo justo por una molestia que lo viene afectando hace varios partidos y todo indicaría que no sería de la partida. En su lugar, jugaría Gustavo Britos que tuvo sus chances para marcar frente a Huracán Las Heras y solo le faltó el gol para tener una destacada actuación.

Además, seguirán atentamente a Elvis Hernández, quien también padece una molestia, que lo podría dejar afuera del duelo clave frente a los de General Cerri. Si el neuquino no llega, Manuel Berra lo reemplazaría.

Los que estuvieron presentes en el empate frente a Huracán Las Heras en Mendoza y repetirían este domingo serían: Facundo Crespo, Boris Magnago, Brian Berlo, Gastón Roselló, Maxi López, Brian Meza, Maxi Amarfil y Matías Sosa.

Una de las novedades más importantes para el Albinegro en las últimas horas fue la intervención quirúrgica del delantero Cristian Taborda. El “Mono” sufrió una rotura de ligamentos en el duelo frente a Vélez por Copa Argentina y fue operado en la tarde de ayer. Sin embargo, el pronóstico terminó siendo mejor de lo esperado y la evolución sería más rápida.

El rival llegará a este partido tras dos derrotas consecutivas y último en la tabla, por lo que si Cipolletti tiene necesidad, Sansinena mucho más. El Tripero tendrá caras conocidas y el regreso de algunos jugadores que han vestido la camiseta del “Capataz de la Patagonia” como Damián Jara y Juan Martín Amieva. El otro que estará el domingo ocupando el lateral izquierdo será Leandro Wagner que dialogó con Grito Sagrado de AM 550 y dejó en claro que “serán sensaciones encontradas” al volver a pisar el césped de La Visera.

“Soy agradecido con la gente que me escribió para que vuelva a Cipolletti pero no se dieron las circunstancias y hoy me toca vestir otra camiseta… Va a ser un lindo domingo de fútbol, ganará el mejor”, manifestó el defensor.

El duelo se jugará el domingo a las 16 con el arbitraje del puntano José Díaz. Lo acompañarán los asistentes Juan Ignacio Flores Roig y Federico Hernán Ojeda, de Tilisarao y Villa Mercedes respectivamente. El cuarto árbitro será Matías Noguera, que también llegará desde San Luis.

Será transmisión de AM 550 La Primera con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo y los comentarios de Daniel Verdinelli.