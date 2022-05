De Castaño a Charlo: "Le voy a hacer pagar lo que dijo"

Brian Castaño se enfrentará este sábado a Jermell Charlo, por los títulos mundiales AMB, CMB, FIB y OMB de la categoría superwelter, en Carson, California, Y, a poco del gran combate, el Boxi lanzó una fuerte advertencia a su rival...

"No me importa lo que diga o hace, si se entrenó o no se entrenó. Vengo a hacer mi trabajo. Más allá de todo lo que dijo, arriba del ring se lo vamos a hacer pagar", expresó el campeón mundial OMB, recordando las fuertes acusaciones del boxeador norteamericano por su lesión a pocas semanas de la pelea programada en marzo.

Por otra parte, Brian Castaño dijo que está "tranquilo" en los días previos a la gran revancha. "Venimos bien, fuertes, tranquilos. Es lo que me pone contento", afirmó el boxeador oriundo de La Matanza.

Brian Castaño y Jermell Charlo brindaron una extensa y picante conferencia de prensa final antes del pesaje para el combate. El boxeador norteamericano prometió noquear al argentino, quien le contestó en plena rueda de prensa. "Él dice que va a ser el Charlo de antes. A mí no me importa. Si viene a noquearme, lo espero tranquilo. Vamos a ver si va a aguantar los doce rounds", dijo.

A su vez, el Boxi aseguró que le molestó "la falta de respeto que tiene hacia el deportista" luego de las fuertes acusaciones tras la lesión que obligó a reprogramar la pelea, que originalmente iba a ser en marzo. "Una lesión puede pasar en un campamento. Para él, todos sus oponentes toman drogas o necesitan tiempo para ganarle. Él se cree Iron Man. No sé por qué se pone nervioso o grita. Que grite arriba del ring el 14 de mayo", afirmó.