Dejaron afuera del mundial a una referente de Las Leonas

Las leonas encaran la última competencia internacional pensando en el mundial de España y Países Bajos. Pero en la previa a emprender viaje a Euro, hubo una noticia que sacudió al mundo del Hockey: el entrenador Fernando Ferrara dejó afuera de la lista a Delfina Merino, una de las cuatro capitanas elegidas en su proceso y todo un ícono de la selección.

Una bomba dentro de Las Leonas, la decisión del DT generó un verdadero impacto considerando que la delantera acumula 306 partidos con la camiseta argentina, fue la mejor jugadora del mundo en 2017, ganó la Copa del Mundo 2010, cinco Champions Trophy y dos medallas olímpicas.

Según manifestó la jugadora en una carta que publicó en sus redes, el DT Ferrara de comunicó que no iba a ser tenida en cuenta para el Mundial por motivos deportivo, lo que originó un fuerte descargo de la delantera; “Desde entonces son días difíciles para mí. Días de mucha reflexión. Me da bronca y tristeza, pero a la vez estoy tranquila conmigo misma”.

“Me duele y no entiendo que siendo una de las capitanas, y teniendo diálogo constante con el cuerpo técnico, ninguno me haya advertido que no estaban conformes con mi desempeño deportivo. Nunca nadie me dio un indicio de esto, de haberme comunicado donde radicaba la falla en mi juego hubiese dado todo lo que tengo dentro mío para ajustarlo y así poder vestir nuestros colores. Al día de hoy desconozco lo que provocaba ese descontento deportivo”.

Además, el comunicado expresa su malestar por las formas que se comunican este tipo de decisiones; “Personalmente no merecía después de hacer gimnasio y lista para empezar el bloque de hockey, me saquen de la cancha con las canilleras puestas, el protector bucal en la mano y se me da tal noticia. Irme de esa manera del Cenard me dolió”.

Las Leonas se encuentran en Valencia, donde disputarán ante española sus dos primeros partidos de Pro League el próximo sábado y domingo. Enfrentará también a China el martes 17 y el miércoles 18. Luego, tendrán dos encuentros frente a Alemania en Berlín (21 y 22) y otros dos contra Holanda en Nijmegen (28 y 29, previo a la cita mundialista que es desde 1 al 17 de junio.