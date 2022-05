Fuerte confesión de Agüero: "Pensé que me iba para arriba"

El 30 de octubre de 2021 fue un antes y un después en la carrera del Kun Agüero. Ese día fue su último partido como futbolista profesional y alarmó a todo el pueblo barcelonista tras dejar el campo de juego por una fuerte dolencia que luego se confirmaría como una arritmia cardiaca que lo obligaría a retirarse.

En una entrevista con Antena 3, el jugador comenzó a describir las sensaciones de ese día: “Empecé a sentirme mal en la pretemporada, con síntomas raros, pero pensé que eran los entrenamientos, el calor... Después me lesioné y estuve un mes parado, pero aun así me sentía incómodo”.

“Después ya empecé a entrenar con el equipo y en los entrenamientos me ahogaba bastante, hasta que un día que estaba el médico cerca le dije que me sentía mal, entonces me mareé un poco y empezó la arritmia. El médico me hizo un chequeo y salió todo bien, pero a la semana siguiente me volvió a pasar en el estadio”, continuó su relato el histórico ex goleador del Manchester City.

En el minuto 37, el Kun sintió una sensación que quedaría en su cabeza hasta el día de hoy. Luego de saltar a cabecear, se tomó el cuello y empezó a mirar el césped: “Me empecé a sentir mal y le quise gritar al árbitro para que parase el partido, pero no me salía la voz. Ahí empecé marearme, así que agarré la mano de un defensa y le pedí que parara el partido. Después se me pasó el mareo y empezó la arritmia. Cuando paró, me llevaron al hospital y estuve tres días ingresado”.

Luego, reveló la sensación que sentía en ese momento y describió que su corazón latía muy rápido y que los segundos parecían minutos. Allí hizo una fuerte declaración acerca de ese momento: “Estoy por morirme, la concha de la madre, pensé que me iba para arriba”, admitió el jugador.

Además, el Kun habló sobre el momento en el que decidió dejar el fútbol: “El médico me dijo que podría jugar pero que me podría pasar de nuevo y podría ser peor”. Contó que lo pensó mucho pero que finalmente dijo ‘Ya está, tengo 33 años, un hijo y una vida por delante’.

Por último admitió que se quedó con la espina de no haber podido “darlo todo” en el Barsa y que luego de la decisión del retiro, no miró fútbol por varios meses. "Ahora, cada vez que veo un partido, pienso lo que haría yo en ese momento, como si estuviese jugando”, concluyó.