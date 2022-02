Kun Agüero: "No crean nada de lo que dicen"

Sergio "Kun" Agüero salió con los tapones de punta a cruzar las versiones que lo ubicaban en Independiente como parte de un utópico regreso a las canchas a mediados de año.

"Esto va para todos los hinchas de Independiente, no sé cuántos tenemos acá (en la transmisión de su canal de la plataforma Twitch)... No crean nada de lo que dicen", inició el ex-delantero, quien se retiró de la actividad a fines de 2021 por problemas cardíacos.

Acto siguiente, el Kun apuntó hacia "gente" que está dentro del club rojo: "Algunos medios, digamos, para no darles publicidad, 'carlonchos', están diciendo que yo en junio supuestamente arrancaría a entrenar en Independiente y no sé que mierda. O sea, lo que les quiero decir a los hinchas de Independiente y a la gente que está en el club: no hagan campaña conmigo, posta les digo. No me molesten, por favor se los pido".

"Yo no hablé con nadie del club, como siempre, y ahora lo puedo decir. Nunca hablé con nadie del club, desde que me fui, nadie. El chamuyo de que no tienen mi teléfono y que no me quieren molestar... Nada", reveló casi a modo de infidencia.

"Lo único que falta es que hagan campaña conmigo. No me rompan las pelotas, porque yo no molesto a nadie. Así que no me rompan los huevos, corta. Se acabó el tema. Bueno, vamo' a jugar", finalizó el Kun, como no podía ser de otra manera, con su latiguillo gamer, su principal actividad por estos días alejado de la pelota.