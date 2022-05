Se disputa en Neuquén el Argentino de Selecciones juveniles

Turno de las selecciones femeninas sub 14 y sub 16 para entrar en competencia, desde este jueves y hasta el domingo, se disputa el Campeonato Argentino de Hockey, región Patagónica, que tendrá a Neuquén como sede y local con sus dos equipos.

Serán cuatro días a puro Hockey para las selecciones de Federaciones y Asociaciones de la Patagonia. Seis equipos a zona única en ambas categorías buscando el título y poder subir de nivel.

Asociación Austral, Asociación Comarca Viedma Patagones, Federación Rio Negro B, Asociación Pampeana B, Asociación del Valle de Chubut B, y el equipo Neuquino, serán los combinados animadores. Neuquén RC, El municipal de Plottier, y CAI, los escenarios.

El método de disputa: se medirá todos contra todos, los dos primeros jugarán la final, el tres y cuatro por el tercer puesto, el quinto y el seis por la posición 5 de la tabla final. Jueves, viernes y sábado serán los enfrentamientos, el día domingo las finales, de ambas categorías en Neuquén RC.

Neuquén en Sub 14 arranca 16.30hs vs Valle de Chubut, el viernes doble cotejo contra La pampa 1030 hs, y Austral 16.30hs. El sábado cierra 8.30hs vs Viedma Patagones, y 14hs ante Rio Negro. Todos los partidos en cancha de Neuquén RC.

Por otro lado, la sub 16 tendrá en su camino: 11hs La Pampa, luego Viedma Patagones 8.30hs y Valle de Chubut 14hs del viernes. El sábado 10.30hs Rio Negro, y 16.3hs Austral.