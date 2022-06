Los Warriors volvieron a vencer a los Celtics

Golden State Warriors quedó a solamente una victoria de consagrarse campeón de la temporada 2021-2022 de la NBA al vencer como local a Boston Celtics por 104 a 94 y ponerse así 3-2 arriba en la serie final al mejor de siete enfrentamientos, que otorgará el título 75ª del mejor basquetbol del mundo.

Pero más allá de la victoria de los de Stephen Curry ante su gente en el Chase Center, de San Francisco, lo que también quedará en la historia, pero en este caso por lo negativo para el base de Golden State Warriors, el mayor triplero en la historia de la NBA, es que no convirtió ningún lanzamiento desde la línea de tres puntos (0-9). Pasaron 232 partidos para que Curry dejara nuevamente en blanco el casillero de las estadísticas en el que dice “3 puntos”, pero no solamente eso, sino que es la primera vez en un encuentro de postemporada en el que no marca triples, y esto ocurrió luego de 132 cotejos disputados por esta instancia.

Curry marcó de todas formas 16 puntos, 10 menos que su compañero Andrew Higgins, goleador de su equipo y figura con 26 tantos y 13 rebotes. Klay Thompson, con 21, lo siguió en esta producción anotadora. Distinta fue la puntería su compañero Jordan Poole, que marcó un triple sobre la bocina de cierre del tercer cuarto y repitió lo que hizo en el segundo partido de la serie donde también sobre la chicharra anotó de tres desde la mitad de cancha. Poole terminó con 3-6 en ese rubro, en el que se destacó Thompson que aportó por esa vía 15 puntos (5-11).

Por el lado de los Celtics volvió a sobresalir Jayson Tatum. máximo anotador del partido con 27 puntos a los que les adosó 10 rebotes, secundado por Marcus Smart con 20 tantos.

La definición del título puede llegar el jueves cuando se enfrenten nuevamente desde las 22, de Argentina, pero en el TD Garden, de Boston, aunque de ganar los locales la serie se estirará entonces hasta el séptimo y decisivo partido del domingo que viene a partir de las 21, otra vez en San Francisco.