Boca se recuperó con un triunfazo ante Tigre

Luego de la derrota en Santiago del Estero, Boca se recuperó de la mejor manera y goleó a Tigre por 5 a 3 por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Fue un verdadero partidazo en La Bombonera, entre los últimos dos finalistas de la Copa de la Liga.

Con este resultado, el conjunto de Sebastián Battaglia escaló a la sexta posición del campeonato con 6 puntos conseguidos, por dos victorias y una derrota. El Matador cayó a la decimotercera plaza, con 4 unidades.

En el primer tiempo, los de la Ribera fueron protagonistas, dominaron la posesión de la pelota y por eso, a los 10’ llegó el primer gol tras una gran jugada que involucró a Fabra, Molinas (con un gran pase) y Villa, que centró y Darío Benedetto no perdonó con un enorme cabezazo.

Sin embargo, los de Victoria mejoraron con el correr de los minutos y empezó a atacar con peligrosidad el área de Rossi. Hasta que a los 33’, Cristian Zabala logró la igualdad tras una distracción en la defensa Xeneize en un lateral y un posterior desvío en Figal que descolocó al arquero.

En el complemento, Tigre comenzó mejor con algunos acercamientos. Pero la contundencia de Boca apareció y fue letal. A los 8’, Aaron Molinas desbordó y tiró un centro rasante que quedó en los pies de Exequiel Zeballos, una de las figuras del partido, que definió de gran manera y puso el 2 a 1.

Tres minutos más tarde, en una subida fenomenal de Frank Fabra, el colombiano marcó el tercero con una definición defectuosa que quiso buscar la pierna de un compañero y terminó dentro del arco.

El Matador no se iba a dar por muerto. A los 20’, Mateo Retegui marcó el descuento de cabeza para el 3 a 2. Y nuevamente empezaron las dudas en el Xeneize, que pese al descuento, encontró nuevamente la jerarquía.

A los 28’, "Changuito" Zeballos marcó el 4 a 2 con un gran derechazo imposible para Marinelli, tras una enorme habilitación de Pol Fernández. Y a los 32’, Benedetto liquidó la historia luego de un error increíble en la salida del Matador.

Con el partido 5 a 2, Tigre no aflojó pese a que la historia ya estaba decretada a favor del Xeneize. A los 41 y a instancias del VAR, Jorge Baliño marcó la pena máxima para los de Victoria, Mateo Retegui se hizo cargo y no perdonó. No alcanzó para Tigre y el partidazo terminó 5 a 3 para Boca en La Bombonera.