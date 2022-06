Zárate: "No le gritaría un gol a Boca, pero sí a Vélez"

Luego de su paso por el futbol brasileño, Mauro Zárate vive un gran momento en Platense, club que lo recibió en el último mercado de pases. El experimentado futbolista habló de todo en una entrevista con TyC Sports y se refirió a su situación actual en el Calamar, el recibimiento de la gente de Vélez en el Amalfitani y la polémica salida de Boca.

El delantero recordó su paso por el Xeneize y lanzó una frase sincera, pero polémica: "No le gritaría un gol a Boca, pero sí a Vélez". Mauro explicó que al Fortín si le gritaría un gol porque no comparte los insultos y las agresiones que ha recibido, aun entendiendo el sentimiento del hincha.

En cuanto a su salida de Boca, el jugador entendió que era dar un paso al costado cuando las lesiones no le permitían tener más minutos: "Hable con Román y el consejo, me dijeron que me quedará. No entendían porque me quería ir. Román me dijo que me quede y que le podía dar mucho al equipo. Las lesiones me dijeron que algo pasa y por eso me fui".

De paso se encargó de desmentir al dirigente de Vélez que lo acusó de firmar con el Xeneize porque le aseguraron un lugar en la Selección Argentina: "Yo firmó contrato con Boca y nunca había hablado con Daniel Angelici. La primera vez que lo vi fue en la pretemporada de Estados Unidos".

Zárate manifestó que, de su paso por Boca, solo se arrepiente de la famosa frase “pasó el equipo grande”, cuando su equipo eliminó al Fortín en el campeonato. "La frase que dije después de ese partido es lo único que cambiaría. Cuando me tocó pedir disculpas cuando dije que no jugaría en otro lado, lo hice y ya está".

Sobre el recibimiento en el José Amalfitani en el Vélez-Platense de la fecha 2 dijo que “es difícil escuchar la gente adentro de la cancha, si es masivo sí, pero no estás pensando en eso. Estás en lo que te toca hacer en el partido".

En las últimas horas, el entrenador Omar De Felippe expresó que Zárate debía retirarse en Vélez, a lo que Mauro respondió: "Están bien las cosas así, ellos tienen su pensamiento, pero si me gustaría que valoren las cosas que yo hice en el club. No se me viene a la cabeza que otra persona que venga en la mala como hice, yo llamé a otros jugadores para que vengan y no me dieron bola".

Por último, habló de su gran presente en Platense y contó que le gustó el desafío. Más allá de eso, explicó cuál es el objetivo del club: "Tenemos nuestro torneo, nuestro campeonato. Hay que seguir por este camino, con nuestra gente y en nuestra cancha, es difícil que hay que sumar. Los seis puntos nos dan tranquilidad".

Sobre los rumores de un posible retiro sentenció: "Tengo ganas, sino ya estaría en mi casa. Hasta que dé el cuerpo".