Todo se define este fin de semana

Con todo por definirse, este fin semana vuelve la actividad en la Liga Deportiva Confluencia, donde se jugará la última fecha de la fase de grupos que determinará los ocho clasificados y sus respectivas posiciones.

En la Zona Oeste, La Amistad de Cipolletti se aseguró el primer lugar en su grupo y quedará libre a sabiendas que no corre peligro esa posición.

En uno de los partidos trascendentales, Maracacinho en Cinco Saltos recibirá a Pillmatun, los de la "Ciudad del Lago y de las rosas" ganando se mete entre los ocho, empatando deberá esperar que sucede con Obrero Dique de Barda del Medio en su visita a 25 de Mayo.

El resto de los partidos determinarán definitivamente la posición de cada equipo. El objetivo es terminar entre los cuatro primeros para ser locales en el partido único de octavos de final.

Los partidos de la Zona Oeste serán: Maracacinho vs.Pillmatun, 25 de Mayo vs. Obrero Dique, Unión Deportiva Catriel vs. San Martín, San Sebastián vs.San Isidro y Fernández Oro vs. Cipolletti.

En tanto, en la otra zona, la Este, la última fecha será crucial. Unión Alem Progresista de Allen deberá ganar para mantener la punta y terminar en lo más alto de la tabla. En General Roca se jugará el clásico de la ciudad entre Argentinos del Norte y Deportivo Roca. Otro "derby" convocante será el que sostengan Deportivo Huergo y Deportivo Mainque, con el condimento que los de Ingeniero Huergo deben obtener un resultado positivo para meterse entre los ocho, mientras que Mainque ya está clasificado.

Alto Valle -ya sin Rogger Gabriel Morales en el banco de suplentes- irá por la hazaña a Villa Regina para enfrentar a Circulo Italiano. Los del barrio Norte de Allen están un punto por debajo de Deportivo Huergo, deberán ganar y esperar que el "albiverde" pierda.

Será una fecha de definiciones. Quedarán determinados todos los clasificados y sus respectivas posiciones.

Partidos de la Zona Este: Círculo Italiano vs. Alto Valle, Argentinos del Norte vs.Deportivo Roca, Unión Alem Progresista vs. Atlético Regina, Chichinales vs. CIMAC y Deportivo Huergo vs. Deportivo Mainqué.