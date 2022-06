Juventus y Barcelona desesperan por Di María

El futuro de Ángel Di María sigue siendo una incógnita. El delantero argentino no ha tomado una decisión después de salir del PSG y el Barcelona y la Juventus están pendientes de lo que decida. El jugador, en declaraciones a ESPN Argentina, aseguró que está "reflexionando".

El 'Fideo', de 34 años y que ha jugado las últimas siete temporadas en el PSG, maneja ofertas del Barcelona y de la Juventus de Turín, pero todavía no ha tomado una decisión. "Estoy reflexionando", comentó al ser consultado sobre su próximo destino.

Di María agregó que "la Juve es el equipo más grande de Italia". El argentino, que ha finalizado la temporada a un gran nivel, también destacó que la 'Vecchia Signora' es "uno de los equipos que más se están interesando por mí en estos momentos".

De todas formas, Di María también dejó claro que ahora, lo que más le preocupa, es disfrutar de las vacaciones, que está pasando junto a su familia. El jugador, además de pasar por el PSG, lo hizo por Rosario Central (2005-07), Benfica (2007-10), Real Madrid (2010-14) y Manchester United (2014-15).

Di María es una opción de mercado del Barcelona por llegar como agente libre siempre y cuando la entidad azulgrana no pudiera incorporar al brasileño Raphinha, extremo por banda derecha. El Leeds United pretende por el futbolista sudamericano unos 60 millones de euros.

El entorno del argentino aún ve posibilidades de firmar para el Barça, ya que Dembélé podría irse y el fichaje de Raphinha se torna un poco caro para las arcas del club catalán. El técnico Xavi ve a Di María como una opción no prioritaria, pero daría el OK si el mercado no ofrece opciones.

Di María, que se encuentra en Ibiza esperando resolver su futuro, hizo saber a sus agentes que su prioridad absoluta es regresar a la Liga española y poder jugar con el Barça. Saben que debería suceder una auténtica carambola para que el camino hacia el Camp Nou se allanase, pero lo cierto es que el club blaugrana no lo ha descartado al cien por cien