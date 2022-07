Ya nadie se interesa por Cristiano Ronaldo

Increíblemente para algunos clubes europeos Cristiano Ronaldo ya no despierta interés que solía despertar. De males, son pocas las instituciones de primerísimo nivel mundial que ante algún ofrecimiento del representante del crack luso, prefieren darle la espalda. Por lo que su futuro por estos días es incierto.

El portugués no fue de la partida, en el inicio de la pretemporada del Manchester United en Tailandia y esto generó todo tipo de rumores. Aunque el flamante técnico, Erik Ten Hag, aseguró que no está en venta,

Pero en las últimas horas un rumor con vestigios de realidad, invadió Francia. La noticia, que terminó siendo comidilla de los diarios deportivos franceses, aseguraba que CR7 fue ofrecido al PSG.

La información fue publicada por el medio francés, Le Parisien, que aseguró que Jorge Mendes, apoderado y mano derecha del portugués le ofreció a Nasser Al-Khelaifi, dueño del PSG los servicios de Cristiano. Sin embargo, la respuesta del Paris Saint-Germain fue que no tiene lugar en su plantel para el capitán de la selección de Portugal. ¿El principal motivo? El gigantesco salario que percibe.

Además, desde París Saint-Germain le hicieron saber que no están interesados en contar con él porque entienden que un futbolista de su magnitud requiere un equipo armado en torno a él, y con las presencias de Lionel Messi y Kylian Mbappé resulta imposible pensar que los tres puedan formar un mismo 11. De hecho, los dirigentes tienen pensado desprenderse de Neymar, otra figura mundial, por lo que la llegada de CR7 parece más un deseo que realidad.

El PSG no es el primer club con el que se lo vincula a Ronaldo, que también fue sondeado por el Chelsea en Inglaterra y en España se lo ha vinculado con el Barcelona, aunque pareciera muy poco probable que llegara al otro gigante español tras su gloriosa etapa en el Real Madrid.

Lo cierto es que, en palabras de Ten Hag, Cristiano no está ahora mismo con el plantel por motivos personales pero cuentan con él para esta temporada. "Tengo ganas de trabajar con él. No me ha dicho que quiera marcharse. Lo he leído, pero como digo, Cristiano no está en venta", afirmó el nuevo DT de los Red Devils.