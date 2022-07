Cristiano plantó al Manchester y planea irse

La novela sobre la continuidad del portugués Cristiano Ronaldo en el Manchester United, abrió un nuevo capítulo en la jornada de ayer, cuando CR7 no se presentó ayer en el inicio de la pretemporada y es posible que no quiera seguir en el club inglés, según hizo trascender a la prensa europea el entorno del delantero.



"Cristiano Ronaldo estaba citado para empezar la pretemporada pero no asistió al que debería haber sido su primer entrenamiento a las órdenes de Erik Ten Hag, algo sumamente extraño, si se tiene en cuenta la profesionalidad del jugador luxo. Trascendidos, aducen que la razón de la ausencia de Cristiano se debió a “razones familiares".



El exjugador de Real Madrid y Juventus, de 37 años, tendría pensado “abandonar el club de Old Trafford dada la floja temporada realizada por la institución de Manchester y esto lo habría comunicado a la cúpula dirigencial del United.

"El objetivo de CR7 es jugar en un equipo con aspiraciones a ganar la Champions League y ya le ha dado la orden a su representante, Jorge Méndes, para que le busque un destino que se ajuste a sus pretensiones"



Sin embargo en el Manchester United "no se plantean la salida del portugués" algo que estuvo en discusión durante el último receso de enero pasado pero que no fue visto "con buenos ojos" por el club británico.