En Bolivia buscan DT por Facebook

Es muy común en Sudamérica la fuga constante de Directores Técnicos, pero la forma en que Bolivia está buscando el suyo es muy inusual. Sorprendió al mundo con un insólito casting de entrenadores para la selección masculina a través de sus redes sociales.

El viernes la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) publicó un anuncio que abre la búsqueda para cubrir el cargo de “Director Técnico”, vacante tras el alejamiento de César Farías.

“Invita a los profesionales nacionales y extranjeros a participar de este proceso y enviar su CV y proyecto de trabajo a los siguientes correos electrónicos: presidencia@fbf.com.bo y gerencia@fbf.com.bo”

Los interesados en el cargo deberán enviar su CV, proyecto de trabajo y referencias por correo electrónico. El plazo vencerá el viernes 29 de julio.

El particular anuncio no fue tomado de la mejor manera por parte de los hinchas y los periodistas de Bolivia, quienes criticaron la falta de seriedad por parte de los dirigentes, además de considerar que esta forma de buscar técnico no es clara y muestra la falta de interés de la federación en el fútbol de su pais.