Dura Sanción de la WTA a Wimbledon 

La Federación de Tenis y el torneo de Wimbledon fueron sancionados por la WTA por no permitir la participación de tenistas rusos y bielorrusos en los certámenes que se están disputando en Gran Bretaña.

Por un lado, la Lawn Tennis Association in the United Kingdom deberá pagar 720 mil euros, y por otra parte Wimbledon deberá hacerse cargo de otros 245.000. Estas multas corresponden además a los torneos disputados en Nottingham y Eastbourne, gestionados por la LTA. También el de Birmingham, cuya licencia la tiene el All England Club.

La prohibición de participar para jugadores rusos y bielorrusos tuvo que ver con el conflicto bélico que mantiene el régimen de Vladimir Putin con Ucrania, y a esta multa económica le puede seguir una similar por parte de la ATP.

Dentro del circuito masculino, más allá de algunas lesiones que lo mantuvieron al margen en otros torneos, uno de los perjudicados es Daniil Medvedev, así como también está Andrey Rublev quien en alguna oportunidad se manifestó públicamente en contra de la guerra. Entre las mujeres, Svetlana Kuznetsova y Anastasia Pavlyuchenkova se destacan como ausentes esta temporada.