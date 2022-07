Tevez contra Retegui “El fútbol no es para los cagones”

Ya como Director Técnico de Rosario Central, Carlos Tévez habló sobre sus primeros partidos en el cargo nuevo donde aún no pudo ganar. Apuntó contra Carlos “Chapa” Retegui por "faltar a su palabra" bajándose del proyecto cuando el ex futbolista ya había sido anunciado. “Prefirió lo político por encima de sus sueños, y el fútbol no es para los cagones” tiró.

En menos de 24 horas en su nuevo cargo, Tevez recibía su primera mala noticia en Rosario Central, Carlos Retegui confirmó que no estaría en el cuerpo técnico como principal ayudante de campo, debido a su cargo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Secretario de Deportes, decisión que llegó a los oídos del DT de canalla por los medios “faltó su palabra hacia mí, hermanos y profe, que eso es lo que más me dolió” dijo a TyC Sports donde además resaltó “Veníamos trabajando hace 6 meses, no de un día para el otro”.

“Esperaba que venga de frente y me lo diga en la cara. Él priorizó más lo político que su sueño y en eso falló a mucha gente. El fútbol no es para los cagones, hay que poner el pecho e ir al frente".

La carrera del “Apache” como técnico no comenzó de la mejor manera, caídas frente a Gimnasia y Aldosivi de Mar del Plata en sus dos primeras presentaciones. Apenas llegó, hablo de refuerzos que están cayendo de a poco: “sabía que iba a ser difícil porque el club estaba inhibido y por suerte pudimos levantar la misma para fichas a los nuevos. Estamos de a poco construyendo algo que es muy lindo, pese a que los resultados no nos acompañan. Pero hay que ser conscientes que la situación del país está compleja para incorporar".

Por otro lado, confesó que pidió jugadores de Boca, "Pedí a Marcelo Weigandt y Gastón Ávila, pero recibimos una respuesta negativa desde Boca. Solamente me dijeron que no los prestan, nada más”

Central está en el puesto 27 de 28 equipos, suma apenas cuatro unidades luego de un triunfo, un empate y cuatro derrotas. El viernes recibe en Rosario a Sarmiento de Junín por la fecha 7 de la Liga Profesional de AFA.