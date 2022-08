Pacífico y Español, contundentes en el provincial

Se disputó la cuarta fecha del torneo Provincial Femenino. Pacífico sigue mostrando su jerarquía y de local fue arrollador ante independiente, Las Galleguitas se impusieron en casa ante Gregorio y están en lo más alto, mientras que Biguá se recuperó en casa ante Pioneros.

Con Centenario con fecha libre, la jornada cuatro dejó a Español como únicas líderes, derrotó el viernes a Gregorio Álvarez por 68-48. Los parciales fueron de 17-19, 36-30, 51-35. Marisa Quiroga con 19, y Gutiérrez con 15 las goleadoras, Molina aportó 15 en la visita.

Biguá sumó su primer triunfo en el torneo, en el Nido las verdes superaron de forma clara a Pioneros de San Patricio 71-30 (23-7, 44-13, 51-19) Iara Parra la gran destacada de la fecha con 19 puntos y 17 rebotes, Torres Bermejo aportó 19. Rosales sumó 11 unidades.

El sábado, la decanas no mostró equivalencias ante Independiente, en el Viejo Ramírez se quedó con el triunfo de forma categórica por 116-29 para las finalistas del Federal femenino. (24-6, 53-16, 86-24). Candela Saavedra y Julia Bosco que 20 puntos las goleadoras.

Manda Centro Español con racha de 4-0, luego vienen Pacífico 3-0, Centenario 3-0, Biguá 1-3, Independiente 1-2, Pioneros 0-4, y Gregorio 0-3. Próximo sábado: Gregorio Álvarez vs Pacífico, Centenario vs Español, Interdependiente vs Pioneros.