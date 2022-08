Cipolleti volverá a La Visera este miércoles

La Zona A de la Región Sur del Federal A de fútbol que organiza el Consejo Federal de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) programó la 26ª fecha del certamen para este miércoles 24, en la oportunidad, Cipolletti oficiará de local de Sportivo Estudiantes de San San Luis. El cotejo comenzará a las 20.30, será el último de la grilla establecida, es decir que ambos equipos arrancarán el partido a sabiendas de conocer todos los resultados del resto de los equipos que comparten el grupo

No cabe duda, que la actuación del sábado fue paupérrima, quizás la peor de esta temporada. Casi no pateó al arco -salvo un centro del tucumano Chacana en el primer tiempo, que terminó devolviendo el travesaño-, demasiado poco. Lo preocupante fue que en la parte complementaria ni siquiera piso el área rival. No tuvo volumen de juego, potencia ofensiva, y desde lo táctico fue superado por el equipo del sindicato. Los del conurbano bonaerense presionaron muy arriba, casi en la salida, fueron encima de Brian Meza el dueño del primer pase, el santafesino no anduvo fino, el resto no le fue en zaga y el equipo valletano no creó, es más ni siquiera insinuó.

No estuvo respuestas, ni tácticas, ni estratégicas, mucho menos futbolística, ante un rival que lo supero en todas sus líneas, y de no ser por la notable actuación de Luciano Molini, pudo haberse traído un resultado en contra más abultado.

Este lunes volvió a los entrenamientos, poco tiempo para trabajar para el entrenador Luis Medero. Que deberá cambiar el chip y sabiendas que de local no se pueden perder puntos.

Cipolletti afrontará de los próximos 4 partidos tres en condición de local. Recibe a Estudiantes este miércoles, el domingo 28 será visitante del líder Olimpo de Bahía Blanca en el Roberto Natalio Carminatti y luego volverá a La Visera, ya en septiembre, sábado 3 ante Independiente de Chivilcoy y el miércoles 7 se jugará el postergado por la nieve de la 16ª fecha del 26 de julio.

Los puntanos llegarán luego de una derrota como local ante Villa Mitre de Bahía Blanca por 1 a 0, gol conseguido por el equipo bonaerense en tiempo de descuento, en cotejo teñido de polémicas y fallos arbitrales dudosos.

El cordobés Matías Billone Carpio de la Liga de la Capital de aquella provincia será el juez principal, los asistentes Marcos Guzmán de la Liga Beccar Varela de Pascanas (Córdoba), y de la Liga Rionegrina con asiento en Viedma, el otro línea Agustín Lamberti y el cuarto árbitro Rodrigo Moreno.

El partido del miércoles entre Cipolletti y Estudiantes de San Luis, será transmisión del Grupo Primera Multimedios en las radios de la corporación AM 550 La Primera, RDV Clásicos & Noticias en el 90.7 del dial y FM Las Palmas 96.1.

.