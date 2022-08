Familia de Tirone: "Es asesinato social lo que hacen"

La familia de Cristian Tirone, el futbolista de Deportivo Garmense que agredió a una árbitra, asegura que vive un infierno e indicó que el hombre es una buena persona. “Es un asesinato social el que están cometiendo”, dijo uno de los familiares directos a medios nacionales.

Tirone de 34 años es de la localidad de De La Garma, cerca de Tres Arroyos. Ese lugar tiene muy pocos habitantes y, según los familiares del futbolista, “nos conocemos entre todos”. Por eso, piden a la gente “frenar con el asedio” porque “estamos atravesando un infierno y nos han destrozado como familia”.

“Somos laburantes, no jodemos a nadie, no tenemos problemas con la Justicia”, agregó el familiar que prefirió resguardar su identidad. Al ser consultado sobre el grave hecho que protagonizó Cristian Tirone, indicó que “no sé por qué lo hizo o qué le habrá pasado”. Y, agregó: “Él no tiene causas penales y jamás tuvo problemas. Al segundo estaba arrepentido. No mató a nadie… O sea, estuvo mal, pero es un ser humano”.

Por su parte, la ex pareja y madre del hijo de Cristian Tirone, dijo que “entiendo la crudeza y el error gravísimo que cometió el domingo… Lo que me consterna como ser humano es de qué vale ser una buena persona durante 35 años si después te van a ensuciar y te van a dar una muerte social”. “Se equivocó, pero no deja de ser buena persona. Es un asesinato social el que están cometiendo”, reiteró.

El delito por el cual Tirone es señalado, es por lesiones agravadas por alevosía por la condición de mujer de la víctima y, además, porque se cometieron en la realización de un espectáculo deportivo en concurso ideal. Cabe recordar que está detenido desde el domingo y permanecerá en esa condición.