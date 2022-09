Argentina con rival confirmado para los octavos de final

Luego de la durísima clasificación ante Egipto, donde el triunfo en 5 sets depositó a la Argentina en los octavos de final, se terminó de conformar el cuadro de los play off del mundial de vóley Polonia- Eslovenia, donde el equipo de Méndez quedó 13°, y se medirá contra Serbia el martes 6.

Quedar como uno de los mejores terceros le permitió a la Argentina evitar a los mejores tres de la general, que fueron los locales Polonia , Eslovenia, más Italia, que en el desempate con Serbia se impuso por diferencia de puntos a favor. Es por ello que los Europeos serán rivales de Argentina el martes a las 12.30hs.

Fue clave los puntos sumados en la derrota ante Países Bajos e Irán, eso le permitió ubicarse en el lugar 13 de la tabla general. Ahora se vienen los serbios, a quienes Argentina Superó en el torneo preparativo previo al mundial por 3-1, por lo que en principio, el rearmado le sonrío a Méndez y Compañía.

En el caso de superar los octavos, en cuartos esperará el ganador de Brasil (5to) vs Irán (12°), también a jugarse el próximo martes. El resto de los partidos: Sábado 3: Eslovenia (2°) vs. Alemania (15°) e Italia (3°) vs. Cuba (14°). Domingo 4: EE.UU. (8°) vs. Turquía (9°) y Polonia (1°) vs. Túnez (16°). Lunes 5: Países Bajos (7°) vs. Ucrania (10°) y Francia (6°) vs. Japón (11°).

Argentina clasificó tercero en el grupo F luego de dos derrotas por tiebreak ante Irán en el debut, y Países Bajos. En su última presentación, superó a Egipto por la misma vía, acumulando un total de 4 unidades.