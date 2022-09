Toda la verdad del fallo de Cipolletti-Independiente

Cuando la "cátedra" estimaba que la sanción sobre Cipolletti por los incidentes del sábado 3 de septiembre ante Independiente de Chivilcoy iba a ser muy dura, se especuló, pérdida del partido, descuentos de puntos, sanción económica, suspensión de La Visera; el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se determinó que el partido se reanude en fecha a confirmar. El equipo rionegrino, hoy acuciado por el descenso, está solo a tres puntos de los que hoy pierden la categoría, la continuidad del encuentro le otorgó la posibilidad de sumar puntos, indispensable hoy para los que dirige Luis Adrián Medero.

Pero, tuvo idas y vueltas, dimes y diretes, declaraciones cruzadas, con la policía culpando a la dirigencia de Cipolletti por su convivencia con los barras bravos, desde la institución haciendo cargo a las fuerza de seguridad de no tener la capacidad de hacer un operativo a la altura de las circunstancias, un arreglo/acuerdo que no se concretó, el cambio de actitud del árbitro Collado, la injerencia de Gustavo Bassi, el fallo propiamente dicho, la sugerencia de la policía a la AFA sobre las condiciones de La Visera. Un combo que pudo ser explosivo. Demasiados protagonistas queriendo meter la cota y sobre todo buscando sacar beneficios, desde lo deportivo, desde lo laboral, desde imponer posiciones.

La frialdad del fallo del Tribunal de Penas del Consejo Federal de AFA en su comunicado indicó que: 1) Disponer la prosecución del partido suspendido a los 36 minutos de juego, correspondiente a la fecha 28 Zona Sur - Etapa Clasificatoria del Torneo Federal “A” 2022, disputado en el estadio “La Visera de Cemento”, con el resultado parcial: club Cipolletti 0 -cero- vs. Club Atlético Independiente de Chivilcoy 0 -cero-, debiendo el club local, hacerse cargo de los gastos de traslado y estadía de la delegación visitante (Arts. 32, 33 y 106 inc. n segundo párrafo).

2) El partido suspendido será reprogramado por el Consejo Federal del Fútbol, a jugarse en dos tiempos de 27 minutos respectivamente, a puertas cerradas y sin público, al que sólo ingresarán las personas debidamente autorizadas por protocolo (Arts. 32 y 33 del R.T.P.).

3) Sancionar al club Cipolletti con multa de 100 (cien) entradas generales por 3 -tres- fechas (arts. 32, 33, 63 y 80 primer párrafo incs.“a” y “b” del R.T.P.).

4) Determinar que los próximos 3 -tres- partidos que deba disputar el Club Cipolletti en condición de local, se jueguen a puertas cerradas sin público y que sólo ingresarán al estadio las personas debidamente autorizadas por protocolo (Arts. 32 y 33 del R.T.P.).

LO QUE HAY QUE SABER

Es cierto que los dirigentes de ambas instituciones se pusieron de acuerdo cerca de las 20.30, de jugar lo que restaba del partido el domingo 4 a las 11 de la mañana. Se arregló que Cipolletti se hacía cargo del hotel, desayuno y almuerzo de la delegación bonaerense y pagarle honorarios dobles a la cuaterna arbitral, más lógicamente su estada (hotel y comidas) de la cuaterna arbitral. Esto se debió a que en la primera comunicación telefónica con un directivo del Consejo Federal (vale aclarar, que hay guardias en AFA desde el viernes a la noche hasta el lunes a la mañana en todas las categorías de la entidad) el cordobés Ceballo informó que "los incidentes fueron afuera del estadio". Luego recibió una llamada de Gustavo Bassi el encargado de las designaciones arbitrales por parte del Consejo Federal en el Torneo Federal A, el siempre sospechado ex árbitro le recomendó al representante de la Liga de Córdoba capital "a suspender el partido hasta nuevo aviso, hasta que se expida el Tribunal de Penas".

La tecnología muchas veces ayuda y en otras te deja en evidencia. Tal como fue en esta donde alguien filmó al juez diciendo "me llamo el jefe (por Bassi) dejo hacerle caso a él". Y el partido quedó suspendido. Ya no se iba a continuar el domingo por la mañana. Vale aclarar, que en este caso Bassi será parte interesada, ya que su hijo forma parte del plantel de Independiente de Chivilcoy, entonces otra vez se puso duda su recomendación. El lunes se especuló con que le iban a caer duro a Cipolletti.

Es cierto que el partido se va a continuar, pero deberá afrontar los próximos cuatro partidos que le restan (la continuidad ante Independiente de Chivilcoy, Argentino de Monte Maíz, Liniers de Bahía Blanca y Ferro Carril Oeste de General Pico) para el final de la Fase regular, a puerta cerradas y con una multa económica. Y que también, ante los de Chivilcoy deberá hacerse cargo del traslado, el alojamiento y comidas el día que se decida reanudar el compromiso. Aseveran que el video llegó al Consejo Federal y que desde la entidad que preside Pablo Toviggino priorizaron que lo grabado en un teléfono, no se viralizara y evitar otro papelón.

Queda el conflicto entre la policía, la nueva barra de Cipolletti (Los Innombrables, fusión de la ex Banda del Tigre y ex La 69) y la dirigencia del club. Las idas y vueltas vienen de otrora. Y se han agudizado en esta temporada. Hay que recordar que en el arranque del campeonato, integrantes de la falange albinegra, ingresaron a la cancha, luego a vestuarios, robaron indumentaria y pertenencias personales de los jugadores, ante un operativo que mostró falencias desde donde se lo mire.

Lo que se conoció en las últimas horas, algo que cayó muy mal no solo en el ámbito de la dirigencia del club, sino en los funcionarios municipales, en legisladores provinciales y nacionales, fue el comunicado enviado por la Polícía al Consejo Federal de ".que a criterio del que suscribe, los próximos partidos que restan del Federal A, se deberían suspender por los hechos suscitados, porque el predio no reúne las medidas de seguridad mínima (porque ni la ambulancia tiene acceso directo a la cancha) o si juegan, hacerlo sin público". La fuerza pública de Seguridad (cipoleña o provincial) hasta opinó de las cuestiones de infraestructura de La Visera"

Desde adentro del club, un dirigente que prefirió no ser identificado dijo "no pueden hacerse cargo del operativo, nos trasladan su incapacidad a nosotros, su falta de previsión" y agregó "¿como van a decir que no se puede jugar en La Visera?. Hace más de 50 años que juega torneos de AFA".

Cipolletti debe enfrentarse en próximas semanas a rivales deportivos, conflictos internos, diferencias cada días más acentuadas contra la policía, en ese marco deberá tratar de mantener la categoría.