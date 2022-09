La AFA suspendió los partidos de viernes por el ataque a CFK

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó en la madrugada de este viernes "su más enérgico repudio a lo sucedido con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner" y suspendió todos los partidos programados para este viernes. A través de un comunicado oficial, la entidad del fútbol profesional que dirige Claudio "Chiqui" Tapia hizo además "un llamado a la sociedad en su conjunto" para advertir "que la violencia de cualquier orden nunca es el camino".

Los partidos que no se llevarán a cabo este viernes 2 de septiembre serán, en la Liga Profesional: Patronato de Paraná vs.Unión de Santa Fe; Rosario Central vs. Talleres de Córdoba y Lanús vs Tigre. Otro partido suspendido es Crucero del Norte de Posadas (Misiones) que iba a ser local de Unión de Sunchales en el marco de la Zona B Región Norte del Federal A que organiza el Consejo Federal.

En la rama femenina fueron postergados en primera división: UAI Urquiza vs. Huracán y San Lorenzo vs. Estudiantes de Buenos Aires. Tampoco se van a jugar los partidos de reserva de Primera División (Liga Profesional) entre Argentinos Juniors vs. Racing Club de Avellaneda, Estudiantes de La Plata vs. Platense, Banfield vs Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín vs Aldosivi de Mar del Plata.