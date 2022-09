Se postergó la tercera del Pre Federal

La tercera fecha del Pre Federal de básquet quedó postergada para el martes 6 de octubre debido al feriado nacional decretado por nación, producto del atentado sufrido por la vicepresidente Cristian Fernández. La CABB sacó un comunicado confirmando la postergación para todo tipo de competencia organizada por el ente.

Un partido se pudo jugar de la tercera, donde Centro Español de Plottier el día jueves superó a Petrolero Argentino en El Templo. El Torito fue sólido y se impuso 107-91. El elenco de Patricio Denegris dominó las acciones de entrada, con dos buenos cuartos iniciales de 29-23, y 29-19 (58- 42). La conducción de Leal, más los puntos de Mario Sepúlveda (23) las claves del equipo de Plottier que festejó 2 de 2 en el arranque.

Debieron enfrentarse este viernes: Centenario vs Independiente, Perfora vs Plottier, Unión de Allen vs Cipolletti, Pacífico ante Biguá, y Atlético Regina ante Cinco Saltos. Dichos partido se juegan el jueves 6 de octubre.

Durante la mañana del viernes, la Confederación Argentina de Básquet confirmó la postergación de la fecha 3, y no así la cuarta que se estará jugando el domingo 4. Lo llamativo del comunicado, es el no repudio por parte del ente madre del básquet nacional.

En función del feriado nacional decretado por los hechos acontecidos, el Consejo Directivo de CAB comunica:



• Suspensión de actividades deportivas en el dia de la fecha.



• Suspensión de actividades administrativas en oficinas CAB. pic.twitter.com/AN6J5jMWsb — CAB (@cabboficial) September 2, 2022

El domingo se jugará con normalidad, Independiente recibe a Español, Petro hará lo propio frente a Roca, y Centenario con Unión de Allen. Por otro lado, Plottier va con Pacífico, Perfora visita a Del Progreso, y Biguá en El Nido recibe a Regina.