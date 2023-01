Jueves clave para el Club Cipolletti

No cabe duda que es un jueves distinto para el Club Cipolletti. No es un día más para el futuro de la entidad y sobre todo, a lo que al fútbol profesional se refiere. En el transcurso de la jornada el doctor Horacio Freibeg encargado del sector legales de la institución se reunirá con el juez del Órgano Fiduciario que administra las finanzas del club desde la convocatoria de acreedores, y definirán el futuro en base a los apoyos con los que cuenten. Puede el mismo Órgano continuar administrando, armar una Comisión Normalizadora, declarar la acefalía, llamar a Asamblea Extraordinaria para renovar autoridades con los plazos del Estatuto (mínimo 30 días a máximo 90 a 120) que dan tiempo a conformación de nuevas listas y en el mejor de los casos aceptar la propuesta que llevará el letrado, que en este caso representa a una disminuida Comisión Directiva.

Desde los pocos directivos que quedan, se aseguró que el contador Roberto Rappazzo Cesio se convertirá por tercera vez en presidente del Club Cipolletti en reemplazo del saliente Pedro Gutiérrez y ante la ausencia de dirigentes por renuncias varias, el ex Ministro de Economía de la provincia de Río Negro en la gestión de Horacio Massacces,i asumirá la titularidad del club, lugar que le corresponde como vocal en la línea sucesoria, y no salirse de la legalidad que marcan los estatutos de la institución. El asesor letrado de la institución el doctor Horacio Freiberg trató de buscar y aparentemente lo logró, que no se declare en acefalía a la entidad y evitar por estos tiempos un llamado a Asamblea para elección de autoridades. Esta circunstancia hubiera determinado la no participación en el próximo Federal A, que se anuncia para comenzar a mediados de marzo.

Evitando que no ocurra un llamado a la una Asamblea luego de que el presidente Pedro Gutiérrez, quién presentó su renuncia a su cargo el miércoles pasado, aduciendo haber recibido dos balazos que impactaron en el frente de su casa. La persona que lo reemplazaría en la presidencia para cumplir el mandato será Roberto Rappazzo Cesio.

Según informó el abogado del club, Horacio Freiberg -también ex presidente de Cipolletti en el siglo pasado, en los finales de los 90` la comisión directiva puede cumplir con los cargos para seguir con sus funciones y también cuenta con autonomía para tomar las decisiones que sean necesarias. “No estamos frente a un caso de acefalía, los vocales y suplentes pueden cubrir los puestos directivos que están vacantes. Son 11 titulares más los suplentes que pueden formar el cuerpo para el quórum” explicó el letrado.

Además, aseguró que "Bachi" ( por Roberto Rappazzo Cesio), integra la comisión directiva. Para ser presidente no solo hay que tener ganas, hay que tener una espalda necesaria para poder hacerlo. El presidente que asume sería el que cumpla el mandato hasta el 2023” manifestó Freigber. El ahora vocal de la comisión directiva, llegará a la presidencia del club Cipolletti con un pasado cercano en el cargo. Recordemos que Rappazzo Cesio fue presidente en el periodo del 2018 al 2021.

El abogado de Cipolletti explicó que “el club está en concurso bajo la ley 25284, lo que le brinda autonomía en sus decisiones a la comisión directiva. Me puse en contacto con el juez a cargo de la situación y esperamos que el avale esto. El jueves 12 (por hoy) me reúno con él para consensuar la situación” explicó Freiberg,

Se bajó Perilli

Tras la salida de Gutiérrez, ex dirigentes y no tan ex, allegados, socios, simpatizantes, hinchas, fanáticos de Cipolletti se han reunido en varias ocasiones, hasta dos y tres veces por día, en forma presencial y virtual, y creen poder zafar de esta complicada situación.

Lo que hubo una deserción importante en las últimas horas. La de Domingo Luis Perilli, que había sido designado por los retornados directivos, para hacerse cargo desde lo deportivo, del manejo de todo el fútbol del club, como manager o coordinador, descartando la posibilidad de ir como director técnico del plantel profesional. No se supo hasta el momento, los motivos por los cuales "Mingo" se corrió del puesto que ya tenía asignado.

Esto marca un manto de dudas sobre el retorno de Marcelo "Perazzo" Bastías para que nuevamente tome las riendas del fútbol profesional, ya que una de las condiciones habría sido que estuviera Perilli. Ayer por la tarde hubo una reunión entre Rappazzo Cesio y el empresario del hielo, tratando de convencerlo y dándole todo el apoyo para que se haga cargo de la presidencia de la subcomisión de fútbol.

Las versiones que circulan, y que son muchas en el alto valle, indican que colaborará en el club, el abogado Rodrigo Buteler, actual ministro de la Gobierno de Río Negro, quién dejará su actual cargo en el gabinete de Arabela Carreras, tomará licencia y será el candidato del senador Alberto Weretilneck a la intendencia de Cipolletti, luego del anunció de que el doctor Claudio Di Tella no irá por la reelección. Y se sumaría a Bastías tratando de conseguir el apoyo desde lo económico, que en este presente complicado es fundamental para encarar la temporada, y además buscando la visualización de su figura en la comunidad de la ciudad rionegrina, que hoy según las encuestas no tendría, pero que su presencia en la entidad sin lugar a dudas le daría.

Técnicos y Jugadores

En torno a versiones y realidades, un día antes de presentar su renuncia el ahora ex presidente Pedro Gutiérrez se reunió con el actual entrenador de la Asociación Deportiva Centenario, Rogger Gabriel Morales y le ofreció ser el director técnico del equipo del Federal A, el nativo de Ferri esta en etapas de definitorias del Torneo Regional Amateur 2022/2023 y algunos dicen que seguirá en La Colonia, y otros que con la salida de Perilli -no tienen buena relación entre ellos- podrían abrirse nuevamente la puerta de llegada.

Alguien que si quería traer "Domy", era Lorenzo Frutos, residiendo en Ecuador en la actualidad, que en principio aceptó el convite, pero luego el propio elegido adelantó que tiene una oferta de Emiratos Árabes para ser parte de un grupo de trabajo y que en lo económico la oferta es imposible de rechazar.

Hubo un ofrecimiento más a otro ex técnico (son varios y se barajan muchas alternativas en el mundillo de los rumores y la formulación de hipótesis), pero también habría agradecido el llamado pero desechó la oferta.