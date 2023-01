Rappazzo Cesio asume esta semana en el Club Cipolletti

En las próximas horas el contador Roberto Rappazzo Cesio se convertirá por tercera vez en presidente del Club Cipolletti en reemplazo del saliente Pedro Gutiérrez y ante la ausencia de dirigentes por renuncias varias, el ex Ministro de Economía de la provincia de Río Negro asumirá la titularidad del club, lugar que le corresponde como vocal en la línea sucesoria, y no salirse de la legalidad que marcan los estatutos de la institución. El asesor letrado de la institución el doctor Horacio Freiberg trató de buscar y aparentemente lo logró, que no se declare en acefalía a la entidad y evitar por estos tiempos un llamado a Asamblea para elección de autoridades. Esta circunstancia hubiera determinado la no participación en el próximo Federal A, que se anuncia para comenzar a mediados de marzo.

Evitando que no ocurra un llamado a la una Asamblea luego de que el presidente Pedro Gutiérrez, quién presentó su renuncia a su cargo el miércoles pasado, aduciendo haber recibido dos balazos que impactaron en el frente de su casa. La persona que lo reemplazará en la presidencia para cumplir el mandato será Roberto Rappazzo Cesio.

Según informó el abogado del club, Horacio Freiberg, la comisión directiva puede cumplir con los cargos para seguir con sus funciones y también cuenta con autonomía para tomar las decisiones que sean necesarias. “No estamos frente a un caso de acefalía, los vocales y suplentes pueden cubrir los puestos directivos que están vacantes. Son 11 titulares más los suplentes que pueden formar el cuerpo para el quórum” explicó el letrado.

Además, aseguró que "Bachi" ( por Roberto Rappazzo Cesio), integra la comisión directiva. Para ser presidente no solo hay que tener ganas, hay que tener una espalda necesaria para poder hacerlo. El presidente que asume sería el que cumpla el mandato hasta el 2023” manifestó Freigber que también fue presidente del club a finales de los 90 y comienzos de este siglo.

El ahora vocal de la comisión directiva, llegaráa a la presidencia del club Cipolletti con un pasado cercano en el cargo. Recordemos que Rappazzo Cesio fue presidente en el periodo del 2018 al 2021.

El abogado de Cipolletti explicó que “el club está en concurso bajo la ley 25284, lo que le brinda autonomía en sus decisiones a la comisión directiva. Me puse en contacto con el juez a cargo de la situación y esperamos que el avale esto. El jueves 12 me reúno con él para consensuar la situación” explicó Freiberg, que podría adelantar en 24 horas el encuentro.

Tras la salida de Gutiérrez, ex dirigentes y no tan ex, allegados, socios, simpatizantes, hinchas, fanáticos de Cipolletti se han reunido en varias ocasiones, hasta dos y tres veces por día, en forma presencial y virtual, y creen poder zafar de esta complicada situación.

Estarían confirmados los retornos de Marcelo "Perazzo" Bastías para que nuevamente tome las riendas del fútbol profesional y desde lo deportivo manejando todo el fútbol del club a Domingo Luis Perilli como manager o coordinador, descartando la posibilidad de ir como director técnico del plantel profesional), ya que "Mingo" sería la figura que aglutine a los unos y a los otros, en un momento, debido a la urgencia de los tiempos, donde no pueden existir ni grietas ni enfrentamientos de ninguna índole.

Hasta que Rappazo Cesio no asuma, no se confirmará lo de Bastías ni lo de Perilli. En las últimas horas, las versiones indican que colaborará en el club, el abogado Rodrigo Buteler, actual ministro de la Gobierno de Río Negro, quién dejará su actual cargo, tomará licencia y será el candidato del senador Alberto Weretilneck a la intendencia de Cipolletti, luego del anunció en la víspera de que el doctor Claudio Di Tella no irá por la reelección. Y se sumaría a Bastías tratando de conseguir el apoyo que hoy es fundamental para encarar la temporada, y buscando la visualización de su figura en la comunidad que hoy según las encuestas no tendría.

Las versiones son muchas en torno al armado del plantel para encarar el Federal A 2023, se confirmaron las salidas del correcto defensor Brain Berlo y del delantero Diego Osvaldo Bielkiewicz que se sumó a Provincial de Osorno en la tercera división del fútbol chileno, engrosando la salida de jugadores y sumándose entre otros a Luciano Molini, Boris Magnago, Ezequiel Avila, Brian Meza, Carlos Chacana.

Algunos daban por cerrado que un ex jugador y varias veces integrante de distintos cargos técnicos en Cipolletti iba hacer el nuevo entrenador, pero ayer desde fuera del país, el propio elegido adelantó que tiene una oferta de Emiratos Árabes para ser parte de un grupo de trabajo y que en lo económico la oferta es imposible de rechazar. Así que mientras se esperan confirmaciones dirigenciales, se sigue tratando de armar el equipo con premura.