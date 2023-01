Suspenden a jugador argentino en Italia por un gesto racista

En el contexto del juicio a jugadores de rugby por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el rugby argentino vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, por la sanción que recibió el jugador Iván Nemer en Italia. Un rugbier profesional, que ha jugado para la Selección de Italia, fue castigado duramente por un gesto de racismo.

"Lamento profundamente lo sucedido. Por la estupidez de mi gesto. Por el disgusto causado a un amigo, por haber causado daño a mi equipo y al juego que amo", manifestó Nemer, que fue suspendido por toda la temporada de rugby en Italia tras aceptar que cometió un gesto racista con su compañero de equipo en el Benetton Rugby, Cherif Traoré, al que le arrojó una banana podrida.

"El racismo no ha tenido ni tendrá nunca ningún papel en mi vida", agregó el jugador argentino en un comunicado difundido por su club. "Vengo de un país multicultural como Argentina, donde las culturas se mezclan desde hace más de un siglo. Y siempre he compartido vestuario y cancha con compañeros y amigos de todo el mundo. Lo que pasó no me representa".

Distintas situaciones relacionadas con violencia y discriminación en los últimos años tienen como protagonistas a jugadores de rugby. Como los tuits ofensivos del capitán de Los Pumas, Pablo Matera, quien luego pidió disculpas por sus comentarios denigrantes y xenófobos. "Al mismo tiempo debe hacerme reflexionar sobre cuánto más queda por hacer para cambiar nuestra cultura, superar los estereotipos más descarados", admitió Nemer.

"Acepto la sanción y el proceso de reincorporación con serenidad. Pero sobre todo confío en que en los próximos meses y años podré contribuir con mi testimonio a concientizar a más jóvenes sobre temas que deben ser abordados y entendidos para mejorar", cerró su mensaje el rugbier argentino.