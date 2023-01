Tras el empate, Ibarra pide refuerzos

El empate de Boca Juniors e Independiente 0 a 0, fue intrascendente en lo futbolístico como típico partido de pretemporada, con equipos ensamblándose y buscando la forma física y táctica de cara a lo que viene. Pero, en lo discursivo, las declaraciones de los integrantes de ambos planteles dejó dichos para analizar.

Con diplomacia, evitando ir al choque, pero de manera directamente explícita. Hugo Ibarra manifestó la necesidad de sumar refuerzos en el fondo. El entrenador xeneize hizo el pedido después del empate ante Independiente en San Juan, pero el motivo no tiene que ver sólo con este partido, sino con los contratiempos que Boca sufrió con varios de los jugadores de la defensa.

"Sabemos que lo más importante lo tenemos que ver la parte de atrás. Los centrales están lesionados. Marcos está lesionado. Aranda se lesionó. Nico Figal se lesionó. Carlos (Zambrano) sabemos la situación", enumeró Ibarra los jugadores con los que no cuenta de manera circunstancial o definitiva. En San Juan, el formoseño debió improvisar una defensa que tuvo como central a Roncaglia y a Sandez. También cuenta con Nicolás Valentini (el Cuerpo Técnico lo tiene muy bien considerado luego de regresar de su préstamo en Aldosivi) y Gabriel Aranda (un chico de las Inferiores que poco a poco se fue asentando en la Primera, aunque aún sin la experiencia suficiente).

"Entonces, es un lugar donde tenemos que rellenar y de la mejor manera. Creo que los muchachos del Consejo y la dirigencia se están encargando eso. Después, lo que pueda llegar de mitad cancha hacia arriba, bienvenido sea. Nosotros estamos trabajando con este grupo. Estoy muy contento sobre todo por la preparación que hicimos este tiempo. Nos faltan partidos. Vamos a ir tratando de darles minutos a todos para que se puedan ganar el lugar en el 11", aclaró. Sobre el empate comentó que "nos faltó encontrar los espacios, sobre todo llegando al área, donde Independiente se cerró bien. Intentamos desbordar, llegar. Nos vamos a encontrar a medida que tengamos más partidos".

Por el lado de Independiente, el arquero Rodrigo Rey tuvo su estreno tras su llegada desde Gimnasia y Esgrima La Plata, y se fue conforme con lo que hizo junto a sus compañeros: "nuestro partido fue bueno, en el primer tiempo tuvimos chances muy claras para convertir el gol pero no tuvimos suerte de que entren. Creo que es un primer paso muy importante, esto casi es un partido por los puntos y es algo bueno haber jugado como lo hicimos". Además, se refirió a la expulsión de Sergio Barreto: "Te echan un hombre contra un equipo como Boca que llevan tiempo jugando juntos y que tienen rodaje nos hizo tener que cuidar el cero, eso conlleva un desgaste físico muy grande pero que pudimos hacerlo".

Finalmente, Leandro Stillitano vivió su debut al frente de Independiente con mucha intensidad. El entrenador de 39 años, quien fue ayudante de campo de Ariel Holan y colaborador de Gustavo Quinteros en Colo Colo, tuvo su debut como técnico de Primera división del fútbol argentino. Y tuvo una noche a puro ritmo en San Juan: dio indicaciones de forma permanente, se quejó de forma efusiva cuando no estuvo de acuerdo con algunos fallos arbitrales y terminó satisfecho con la producción de sus dirigidos. “Todavía no caigo. Es un placer, un orgullo, una responsabilidad enorme estar acá. Antes de venir le dije a mi señora ‘¿te acordás cuando dirigía a San Martín Atlas?’. Comenzar en un Independiente - Boca es algo increíble”, comentó el técnico, quien rememoró sus tiempos en el barro de las categorías de ascenso.

Stillitano tiene la difícil tarea de rearmar un equipo que sufrió 14 bajas en este receso y que además incorporó a nueve futbolistas. Su labor será construir un conjunto para un período que se presume de transición. “Hay que analizar un montón de cosas. Este fue el primer partido que jugamos en esta pretemporada ante un equipo de Primera. Enfrentamos al campeón del futbol argentino. En el primer tiempo supimos aprovechar las debilidades de Boca. Fue una muy buena prueba”, destacó el DT, quien se inclinó por disponer un esquema 4-2-3-1 e intentó asumir el protagonismo ante un adversario de exigencia máxima.

Oriundo de Avellaneda, fanático y socio del Rojo de toda la vida, Stillitano cumplió su gran anhelo de dirigir al club que alguna vez supo alentar desde la tribuna de la vieja Doble Visera. “Esto se vive con pasión o no se vive. Me sentí muy tranquilo. Viví con mucha calma todos estos días en la previa. Me da tranquilidad ver cómo se entrenan estos jugadores en la semana”, aseguró. Mesurado, el técnico explicó que irán trazando las metas a medida que avance la competencia.

Por lo pronto, el encuentro ante el Xeneize arrojó un balance positivo: “Cuando me llamaron desde el club me explicaron la situación en la que se encontraba. Nuestro principal objetivo es construir un equipo. No es fácil esto. Se fueron muchos jugadores y otros han venido. El objetivo es que el hincha se sienta identificado. Y seguramente hoy se sintio identificado”, remarcó. Cuando recibió el llamado de los dirigentes, Stillitano se encontraba en Chile y respondió que estaba dispuesto a cruzar la Cordillera en bicicleta con tal de sumarse. Cumplió su sueño y no lo puede creer: “Aún no caigo”.