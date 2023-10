José Luis Acuña: el primer neuquino en debutar en Santiago

José Luis Acuña debutará este sábado en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Será el primer neuquino de los siete de la delegación Argentina que saldrá a escena. El taekwondista de Plottier asumirá el desafío de competir por primera vez dentro de la categoría adulto, buscando cerrar un año muy positivo.

Luego de ponerle un paréntesis de año y medio a su carrera después de grandes logros en la categoría juvenil, este año decidió volver a la alta competencia. Rápidamente, se ganó un lugar en la Selección Argentina y tras cartón, la plaza para estar en la competencia continental. Con este impulso está listo como siempre para “dar todo”.

“La verdad que me siento entusiasmado para hacer mi debut en los Juegos Panamericanos (competirá en la categoría 68 kilos), y también darlo todo por la provincia y el país por lo que creo va a ser una experiencia inolvidable para mí”, comentó.

“Las cosas por algo suceden”, reflexiona y pone esperanza en esta frase porque ”fue algo inesperado que yo pudiera clasificar a los Juegos Panamericanos ya que había tenido un año en el que no había entrenado. Recién este año volví así que no estaba en los planes todo lo que me sucedió”.

“Estuvimos entrenando acá en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) en Buenos Aires estos últimos días. Creo que el proceso hacia los Juegos fue muy bueno ya que estuvimos por Las Vegas. Después fuimos a Colombia, donde intercambiamos entrenamientos combates, a Brasil. Tuvimos el Open G1 de Argentina donde salí medalla de plata, mi primer medalla internacional como adulto. Luego volvimos a ir a Brasil para un G2 un torneo con mucha experiencia y luego retornamos a Colombia. Ahora queda lo más lindo que es pelear y disfrutar los Juegos Panamericanos”, afirmó.

Sobre sus expectativas para el certamen, declaró: “Creo que el objetivo es el mismo de siempre: tratar de dar lo mejor, hacer podio ó ser campeón de la categoría, lo cual es muy difícil porque solo gana uno de tantos participantes. La presión uno lo canaliza de acuerdo a lo que uno es. Toda la vida viví de esto y sé que siempre está. Pero también hay que disfrutar y dejar todo sabiendo que, más allá del resultado, uno tiene que sentirse orgulloso de poder haber clasificado a un evento de esta magnitud”.

José Luis tomó una decisión clave a fin de año cuando recurrió a Sebastián Crismanich (campeón Olímpico en Londres 2012) quien le abrió las puertas en el centro de alto rendimiento que tienen en Corrientes. Y los hoy logros están a la vista. “Sebastián está más en la parte dirigencial, mi entrenador es su hermano, Mauro. Necesitaba un cambio y no lo dudé. Ellos me abrieron las puertas de su gimnasio y de sus casas. Estoy viviendo en Corrientes”.

Una decisión que considera decisiva. “Hoy tengo otra madurez”, aseguró. “Mejoré mucho esa cualidad. Física y mentalmente cambié”, contó. “Ellos están día a día conmigo para ver que podemos mejorar, viendo combates, para tratar de sacar lo mejor de mí. Me ayudan mucho y siento que me potencian para lo que viene así que estoy contento de formar parte del Team Crismanich”, confesó.

“Ellos también le abrieron las puertas a mi hermano (Néstor)”, destacó. “Es algo que agradezco mucho porque es como un plus que tengo estar con él que sin bien dejó durante cinco años, tiene varias medallas internacionales y ha sido campeón nacional en la categoría adulto donde hoy yo estoy. Además tomó la firme decisión de volver a los 24 años a competir y eso me alegra. En ese sentido me ayuda mucho ya que tiene cualidades que mucha gente no tiene: rapidez, fuerza, estrategia y ha competido a nivel internacional. Me favorece un montón tenerlo cerca porque desde chiquito lo admiro porque por él sobre todo -más allá de la familia que nos llevaba- yo comencé con el taekwondo”.

A pocos días de la competencia José Luis no piensa en rivales. “Cada uno tiene su cábala, su ritual, su imaginación. Siempre trato de enfocarme en mí. De hacer mi estrategia, mi trabajo de la mejor manera, de escuchar al técnico nacional. Tanto él como yo estamos preparados para lo que viene y vamos a tratar de hacer nuestro trabajo en el momento. Luego se verá si se cambia la estrategia o no. No suelo tratar de pensar en nadie ni en el rival, ni en el que me toque, sino tratar de hacer mi trabajo y que la preocupación la tenga el otro”.

“Por más que sea mi primer año en adulto –agregó- quiero soñar en grande, y tratar de estar entre los mejores y ser campeón. Trato de no pensar en otra cosa. No me conformo con ir y sumar rodaje y experiencia que, si bien es importante también uno tiene que apostar a lo que quiere. Mi idea es apuntar a estar dentro de los mejores de la historia, quiero hacer eso siempre. También soy consciente que es mi primer año, que la experiencia quizás todavía no la tengo con los adultos que ya tienen un proceso olímpico, que están en el último año o que ya están para ir a los Juegos, pero, aun así, uno tiene que pararse y dar pelea. Ese es mi rol y a lo que voy ahora”, señaló.

José Luis, siente que está en un buen momento. Y eso lo llena de confianza y sueños. “El hecho de volver y renacer de las cenizas, salir del lodo, del barro -que me costó, cuando arranque este año- e ir a un clasificatorio sin experiencia con todo lo que conlleva eso, hacer tres combates y clasificar me dio mucha confianza. Obviamente el G1 de Argentina hace menos de un mes que salí medalla de plata ganándole a atletas que han ido a Grand Prix, que son medallistas del mundo, atletas olímpicos, ganado rounds o peleas lo cual me infla un poco en el sentido de saber que puedo y que no vamos a regalarle nada al rival”, se entusiasmó.

También está claro que los Juegos Olímpicos de París 2024 están en el radar, pero prefiere ir paso a paso. “En el taekwondo tendremos el clasificatorio absoluto el año que viene que van dos mujeres y dos varones. Ahí tendremos que pelear la plaza para ir y, obviamente que una medalla o saliendo campeón suma, pero lo primero es lo primero: están estos Juegos Panamericanos y luego se verá acorde como se vaya dando la situación”, afirmó.

Con un amplio recorrido con la Selección Argentina en categoría juvenil, Acuña siente que este momento es diferente. “La verdad que he tenido muchas experiencias como atleta en la selección, he conocido varios lugares. Si hablamos de torneos, como juvenil alcancé todo: panamericanos, Juegos Olímpicos de la Juventud, mundiales, torneos G1, G2, Juegos Panamericanos Sub-21 y bueno que en mi primer año en adultos seas este y de esta manera es especial porque pude clasificar y no haberme quedado al costado del camino para verlo por la televisión, sino ir y vivirlos. Hay muy pocas personas que se atreven a correr ese riesgo. Hace seis meses que no veo a mi familia pero todo sacrificio va a valer la pena. Lo hago por la gloria, por el orgullo porque de eso vive el deporte amateur. Uno no busca otra cosa que la medalla de oro, ser campeón, demostrar que uno puede con todas las adversidades que surgen. También demostrar que el país puede y de forma especial es una forma de darle un agradecimiento a mi familia que siempre está y me apoya día a día”, concluyó.