Messi: "Me encantaría poder despedirme de otra manera"

Lionel Messi se llevó la atención de todos ayer al conseguir su octavo Balón de Oro en el año donde consiguió la tan deseada Copa del Mundo en Qatar. Tras su discurso y el final de la ceremonia el capitán argentino se tomó un tiempo para hablar con la prensa y, ante la pregunta sobre si pensaba retornar a Barcelona, dejó claro que su enfoque actual es el presente.

"No es algo que me llame hoy por hoy. Después el fútbol da muchas vueltas y puede pasar de todo. Si puedo volver a Barcelona, obviamente podría volver, es el club que me vio crecer, que me dio todo. Yo di todo también por el club que amo. ¿Por qué no algún día colaborar desde algún lado y dar lo mejor para el club? ", sostuvo Messi ante la consulta sobre un retorno al cuadro catalán.

Además, Messi insistió con que quiere seguir disfrutando de su actualidad: "Tampoco (el retorno) es algo que piense hoy. No sé si es mucho o poco lo que me queda jugando pero quiero disfrutar, seguir jugando al fútbol. No miro más allá". Igualmente, el '10' dejó claro que está al tanto de la actualidad de Barcelona: "Lo sigo como siempre. Es el club que amo y voy a amar toda mi vida. Tiene un gran equipo, grandísimos jugadores y está preparado para pelear la Champions", comentó sobre el equipo de su ex compañero Xavi.

Por último, Lionel habló sobre un posible partido homenaje en el Camp Nou: "No lo sé, obviamente me encantaría poder despedirme de la gente de otra manera. Creo que quedó una sensación rara cuando me fui y no está bueno, con todo lo que compartimos y vivimos juntos". Messi se había marchado de Barcelona en 2021 en un contexto de pandemia, sin gente en las tribunas y sin un partido que marcara su despedida como jugador culé.

"ME MEREZCO DESPEDIRME. AMO BARCELONA, AMO AL CLUB..." Leo Messi aporvechó la conferencia post-Balón de Oro para ir palpitando un probable homenaje en su primer club profesional: ¿Se dará?pic.twitter.com/vTxmVux6iF — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2023

Cerrando el tema de una despedida o partido homenaje, el rosarino dejó en claro que le gustaría tener ese momento de cierre: "Me merezco poder despedirme de esa gente que tantas alegrías y tristezas hemos compartido en mi carrera. Barcelona es mi casa. Amo al club, a la gente de Barcelona. Si se da, encantado de poder estar".