Sigue haciendo historia: Messi ganó el Balón de Oro 2023

Se acabó el suspenso: Lionel Messi es el ganador del Balón de Oro 2023. El '10' de la Selección Argentina se llevó la 67° edición de la premiación que otorga la revista France Football, sumando así su octavo reconocimiento. En tercer lugar quedó Kylian Mbappé, su ex compañero en PSG y a quién venció en la final del Qatar 2022, y en segundo el goleador noruego Erling Haaland, campeón de Premier League y Champions League con Manchester City.

En en un emocionante discurso, el capitán volvió a hacer hincapié en lo conseguido con Argentina: "Quiero agradecer a toda la gente que me votó y compartir esto con mis compañeros de Selección, porque una vez esto viene de la mano de lo conseguido con ellos. Con Dibu, Lautaro y Juli estamos en representación de ellos, y esto es un regalo para todo el grupo", empezó diciendo el rosarino.

Además, agradeció específicamente a todos sus fans alrededor del mundo por el ánimo que le dieron en el Mundial de Qatar: "Quiero hacer una mención especial a toda la gente que me sigue. Si bien siempre lo hice, el deseo que ellos tenían de que yo pudiera cumplir mi sueño y cómo lo vivieron fue muy especial. Fue muy especial que mucha gente de varias nacionalidades quiera que Argentina fuera Campeón del Mundo".

The speech of the 2023 Ballon d'Or winner, Lionel Messi

Mostrando humildad, y también dándonos un poco de nostalgia por el futuro, Messi se acordó de felicitar a Haaland y Mbappé y aseguró que hay 'buen fulbo' para rato: "No me quiero olvidar de Haaland y Kylian, que tuvieron un año espectacular. No tengo dudas que en los próximos años se van a hacer con el premio. Veo muchos jóvenes acá y estoy seguro que voy a disfrutar de buen fútbol por muchos años más, porque los jugadores se renuevan pero el nivel no baja", expresó el '10'



Luego del clásico agradecimiento a su familia, que estuvo hoy acompañándolo, llegó el recuerdo de Maradona en un momento emotivo: "Por último, quiero mencionar a Diego. Hoy es su cumpleaños y creo que no hay mejor lugar para desearle felicidades que rodeado de gente que le gusta el fútbol como a él. Donde quiera que esté, feliz cumpleaños Diego, esto también lo comparto con vos y toda Argentina" cerró Lionel, enviando un saludo al otro excepcional jugador argentino que hoy cumpliría 63 años.

HERMOSO MOMENTO: MESSI RECORDÓ A DIEGO ARMANDO MARADONA EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS NÚMERO 63.



La ceremonia del #ballondor, EN VIVO por #StarPlusLA

Dibu Martínez se llevó el premio Lev Yashin al mejor arquero

Antes del Balón de Oro de Messi, la Scaloneta ya tenía asegurado el premio Lev Yashin al mejor arquero porque Emiliano Martínez fue sido anunciado ganador del premio. El arquero Campeón del Mundo superó al brasileño Ederson, al alemán Marc André Ter-Stegen y al marroquí Yassine Bounou.

A la gran felicidad por llevarse el trofeo, a Dibu se le sumó un factor emocional sorpresa: quien apareció en el escenario para entregarle el trofeo fue nada menos que Alberto, su padre, con quien se fundió en un abrazo. "El 'Gordo' siempre me siguió a todos lados y tenerlo acá es increíble. Sin mis compañeros de la Selección y de Aston Villa esto no sería posible. Es una gran mimo a mi carrera, porque lo mayor ya lo gané", dijo Martínez con sobriedad pero haciendo un esfuerzo por contener su emoción.

ALBERTO MARTÍNEZ, PAPÁ DE DIBU, LE ENTREGA UN TROFEO HISTÓRICO.



La ceremonia del #ballondor, EN VIVO por #StarPlusLA

La elección de Dibu Martínez, más allá de sus actuaciones en Aston Villa, estuvo centrada en su labor fundamental para que Argentina se consagre en Qatar 2022. "Ellos eran campeones del mundo e hicimos un gran partido durante 75 u 80 minutos. Kylian hizo un gran partido. Fue todo muy rápido y no sabía ni quién me pateo en el final" expresó sobre la final frente Francia, rememorando también su enorme tapada en el minuto final ante Kolo Muani.

Por último cabe destacar que Martínez quedó en el puesto 15 de la votación a Balón de Oro, por delante de Lautaro Martínez que finalizó en vigésimo lugar y aventajado por Julián Álvarez, quien llegó a meterse en el 'top 10' en el puesto número 7. Todos los representantes de la Scaloneta felices, Dibu obteniendo su reconocimiento y, por supuesto Lionel Messi a la cabeza de todos siendo una vez más galardonado como el mejor jugador del mundo.