La confesión de Di María sobre su gol en la final ante Francia

El momento del tanto de Angel Di María fue inolvidable para todos los argentinos ya que ese 2-0 sentó las bases de lo que luego, no sin antes sufrir, sería la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022. Pero curiosamente, el rosarino reveló que en un momento del festejo le agradeció a Diego Maradona y no lo recordó hasta volver a ver la secuencia.

En su charla con Dalma Maradona para la serie "La hija de Dios", Fideo relató la jugada de ese inolvidable gol en la final del Mundial, en donde todo fue emoción para el rosarino: grito de gol, el corazón clásico para su familia y un grito al cielo con los brazos abiertos '¡Gracias, Diego!', algo que ni él mismo recordaba hasta no revivir las imágenes.

"Miré el video, porque ni siquiera yo me acordaba, lo mandé al grupo de mi familia y todos me decían que sí, que lo dije. Y sí, lo dije. Fue algo que me salió de adentro. Me hubiese encantado que él esté ahí, por lo que representa para el país y para el mundo" dijo Di María sobre aquel momento de emoción.

Además contó que en las finales previas, tanto de Copa América como la Finalissima , si recordó tenerlo presente y pedirle una 'ayudita': "Lo tuve presente contra Brasil para que me ayude por las finales previas que había perdido y me había lesionado, también contra Italia le había pedido antes de salir a la cancha", contó Fideo.

La relación de Di María con Maradona siempre fue especial. El rosarino se asentó en Argentina de la mano del '10' y fue uno de los más bancados por el entrenador pese a las críticas, tanto cuando fue DT de la Selección como luego, cuando apoyó desde afuera como hincha, algo que Fideo siempre le agradeció públicamente. Hoy se reveló una página más en el libro de una relación entre dos que vivirán siempre en la memoria del fútbol argentino.