Cavani quedó afuera de la lista de Uruguay

El presente no le sonríe a Edinson Cavani, que tras ser uno de los más apuntados luego de la derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores, también se perderá lo que iba a ser su regreso a la selección uruguaya por lesión. Luego de salir ayer en el duelo ante Newell's por una molestia, Marcelo Bielsa decidió que el atacante de 36 años no integre la convocatoria.

Cavani no juega para Uruguay desde Qatar 2022 ya que no integró las primeras dos citaciones para las Eliminatorias ni tampoco disputó amistosos en 2023. Bielsa lo había "reservado" para esta doble fecha; sin embargo, hoy se confirmó que el DT argentino desistió de citar al delantero luego de su salida en el encuentro que disputó ayer Boca, aquejado por una molestia muscular sobre la que aún no hay un diagnóstico certero.

La imagen de Cavani en La Bombonera que alarmó a Boca... y a Bielsa. pic.twitter.com/uvxUBSR1uP — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2023

Con el partido ante Argentina tan cerca, Bielsa decidió que Federico Viñas (delantero del León de México) se sume a la lista de convocados para reemplazar a Cavani. Tras el duelo de este jueves en la Bombonera, el elenco uruguayo enfrentará en el Centenario a la selección de Bolivia el martes 21.

Cavani suma 136 encuentros en la selección de Uruguay con 58 goles anotados. Pese a no anotar tanto en Boca (sólo tres goles en 16 partidos), Bielsa había apostado por su regreso al elenco charrúa junto con Luis Suárez, que sí está convocado, y esta citación sería el debut de ambos en el ciclo del técnico argentino. No obstante, Edinson deberá seguir esperando.