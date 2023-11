Scaloni: "Es una alegría enfrentar a Bielsa"

Lionel Scaloni dio este mediodía una nueva conferencia de prensa en el predio de Ezeiza en la previa al duelo del jueves ante Uruguay. Sobre la dificultad de esta doble fecha, ante los charrúas y Brasil, opinó: "Esta Selección demostró que está a la altura de cualquier rival, más allá de si gana ese partido o no. Este equipo está capacitado para competir. Uruguay y Brasil son rivales grandes y trataremos de hacer nuestro juego".

Ante la pregunta ya clásica sobre como está Lionel Messi, comentó: "Leo está bien, más allá de que jugó un partido en los últimos veinticinco días viene entrenando bien". Además, Scaloni celebró la obtención del octavo Balón de Oro del '10' y dijo no comprender los cuestionamientos al premio: "No entiendo mucho los que lo discuten, imagino que es para generar un debate pero no creo que lo haya. Lo importante es que ganó uno más y creemos que es justo", expresó el DT santafesino.

Scaloni no se guardó elogios para Marcelo Bielsa, con quien tanto él como todo el cuerpo técnico compartieron tiempo como dirigidos en la Selección: "Es una satisfacción poder enfrentarlo y saludarlo por haber estado con él y haberlo conocido, más para los que salimos de Newell's". Además, agregó: " De alguna manera todos los que pasamos por sus manos estamos marcados ".

El DT recordó también una conversación con Bielsa en Japón durante su época de futbolista de la Selección, que le resultó muy significativa: "Te enseña a brindarse al máximo y a entender otra manera de jugar. Esa charla me la acuerdo porque tenía razón y me marcó, él ni se debe acordar", contó.

Otro de los temas abarcados fue la vuelta de Ángel Di María: "Viene de una lesión, jugó su último partido y está en condiciones. Cuando vuelve de lesiones se pone rápido bien. Tomaremos la decisión de si juega o no juega, pero él está bien". Además, Scaloni se fastidió ante la consulta del posible retiro de Fideo tras la próxima Copa América: "Queda un montón, tendrá tiempo todavía. Tenemos eso de ser nostálgicos y pensar en que no va a estar, con Leo también lo mismo. Disfrutémoslo ahora que lo tenemos, no tiene mucho sentido pensar en lo que va a pasar", sostuvo.

Para cerrar, Scaloni se refirió a la situación de Alejandro Papu Gómez tras la confirmación de su sanción por doping: "Hablé con él, tengo buena relación y además fui compañero. Está jodido con lo que le está pasando y va a intentar que se le reduzca la sanción. Nos dio un montón, estamos agradecidos y le brindamos todo el apoyo", concluyó el DT.