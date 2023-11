Un subcampeón y su historia con Messi: "Me arrepiento todos los días"

Hay un gran número de futbolistas que tiene anécdotas con Lionel Messi, pero esta historia de un subcampeón Francia con el capitán de la Selección es totalmente inédita. Se trata de Marcus Thuram, que comentó una curiosa anécdota de cuando él era muy pequeño y su papá Lilian (compañero de Messi en Barcelona desde 2006 a 2008) lo llevó a un entrenamiento del club catalán.

"A los 10 años fui a ver un entrenamiento de mi padre en Barcelona. Después quise ir con los otros niños a jugar, pero no tenía botines. Leo, que en ese momento era joven, tenía casi mi mismo calzado: yo 38 y él 40/41. Me prestó los suyos, jugué y cuando terminé me dijo que me los podía llevar a mi casa". Hasta ahí todo bien, pero ¿qué hizo Thuram con los botines de Messi?

"Al día siguiente fui a jugar al fútbol y se los regalé a un amigo. Me arrepiento todos los días de esa decisión...". Así es, el hoy delantero del Inter regaló así nomás los botines de la Pulga. "Tenía 10 años, y realmente no me di cuenta de lo que había pasado. Sabía que era una jugador del Barcelona pero no dimensioné lo grande que era", se excusó Thuram sobre aquella decisión de cuando era un niño.

El subcampeón mundial, que disputó el duelo definitorio ante Argentina entrando desde el banco, hoy disfruta de un buen presente en Inter, donde llegó en junio con el pase en su poder desde Borussia Mönchengladbach y comparte el ataque con otro argentino integrante de la Scaloneta, Lautaro Martínez.

Su padre Lilian fue un legendario defensor en la época de los 90s y 2000s, campeón en Francia 1998 y uno de los mejores del mundo en su época, tanto así que hace poco Lionel como Zinedine Zidane lo señalaron como uno de los defensores más duros de enfrentar. El status de su padre en aquella época le otorgó el recuerdo inolvidable a Marcus de compartir con Messi, pero siempre lamentará que aquellos botines pertenezcan a su amigo...