Historias de Mujeres Valientes: Antonella, la profe que convirtió la adversidad en fuerza

La periodista Lucy Pysny conduce "Historias de Mujeres Valientes", el programa de Canal 24/7 del Grupo Prima Multimedios, que nos lleva a conocer relatos inspiradores de mujeres de diversas áreas como protagonistas.

El programa se transmite en vivo en Canal 6 de Cablevisión digital, Streaming en la app de cn247, por www.cn247.tv y www.mejorinformado.com Además en diferido por el canal de Youtube 247 CanaldeNoticias.

El objetivo de este programa es conocer la historias de estas mujeres valientes que han atravesado circunstancias difíciles en sus vidas pero que lo han hecho de forma valiente, poniendo su vida, su cuerpo, su esfuerzo y dedicando mucho tiempo para ello.

En la emisión de este miércoles 20 de agosto a las 21, Pysny nos presenta la historia de Antonella Grandon Martínez, mamá soltera y profesora de artes visuales en escuelas públicas y privadas. Nos adentraremos en momentos de su vida y cómo atravesó conflictos para sostener a la familia. Durante muchos años, junto a sus hijos -hoy estudiantes universitarios- vivió sin gas en su vivienda de Cuenca XVI.