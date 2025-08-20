Desde las 19hs en el Estadio Uno de La Plata, Estudiantes recibe a Cerro Porteño de Paraguay por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El elenco de Eduardo Domínguez ganó la ida de visitante, y buscará dar otro paso rumbo al título.

EL Pincha tiene todo dado para sentenciar la serie de local. En Paraguay, un penal muy bien ejecutado por Ascacibar en el cierre del partido, le dio la ventaja ante el elenco de Diego Martínez, logrando una racha de cuatro triunfo seguidos, y que fue cortada el fin de semana cuando cayó por el torneo local ante Banfield por 2-0.

Por su parte, la visita llega como sólido líder del fútbol paraguayo, superó en su última presentación a Guaraní por 4-3 y en la copa buscará dar el golpe en La Plata.

El ganador de la serie se enfrentará en cuartos de final con el vencedor del cruce entre los brasileros Flamengo vs Internacional, cotejo que tiene al “Fla” arriba por la mínima.

Probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Alexis Castro, Cristian Medina; Edwuin Cetré, Guido Carrillo, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.

Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe y Jonatán Torres. DT: Diego Martínez.

Datos del partido

Hora: 19.00

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Carlos Orbe (ECU)

Estadio: Jorge Luis Hirschi