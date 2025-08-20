Últimos días para revalidar el boleto estudiantil en niveles terciario y universitario

El ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de la secretaría de Juventudes y Diversidad, recordó que hay tiempo hasta el 31 de agosto para revalidar el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG), destinado a estudiantes de nivel terciario y universitario. Para completar el trámite es necesario presentar un certificado de alumno regular en el sitio web oficial www.economianqn.gob.ar.

Actualmente, unos 2.000 estudiantes aún no realizaron la revalidación, que permite acceder al beneficio en viajes hacia las instituciones educativas dentro de la provincia, siempre que no superen los 250 kilómetros de distancia. En total, 3.373 jóvenes de nivel superior ya utilizan el BENG en Neuquén.

La secretaria de Juventudes y Diversidad, Luz Blanco, destacó que “seguimos trabajando en conjunto de manera interministerial para garantizar que quienes pueden utilizar este boleto lo puedan hacer”. Además, valoró el compromiso de los equipos técnicos: “hay un gran compromiso puesto en esta política pública que acompaña la educación de nuestros adolescentes y jóvenes para que culminen sus estudios”.

Desde el área se aclaró que los certificados deben estar actualizados y contar con sello y firma de la institución o, en su defecto, incluir código QR o código de validación. En caso de no cumplir con estos requisitos, el trámite no será aprobado.

La subsecretaría de Juventudes es la encargada de validar y aprobar las gestiones, además de monitorear el uso del beneficio. A los beneficiarios se les notifica por mail cuando el plazo está por vencer o si la documentación enviada presenta errores, de modo que puedan corregirla.

El BENG es una política implementada de manera conjunta por los ministerios de Economía, Producción e Industria (a través de la dirección provincial de Transporte), Educación y Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

En el caso de nuevas inscripciones, que pueden realizarse durante todo el año, los estudiantes deben subir a la página web una foto del DNI, un certificado de domicilio particular y un certificado de alumno regular actualizado, con los días de cursado y datos de la institución.

Para consultas o situaciones particulares —como el extravío de la tarjeta— se encuentra disponible el correo electrónico beng@haciendanqn.gob.ar.