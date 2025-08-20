Evacuaron una escuela en Chos Malal: estudiantes y docentes terminaron en la Guardia

Durante la tarde de miércoles, se arrojó una sustancia irritante en uno de los baños del edificio del CPEM 4 de Chos Malal. Como consecuencia, estudiantes y docentes presentaron síntomas de irritación ocular y dificultades respiratorias, por lo que fueron trasladados a la guardia del hospital local.

Según informó el director del establecimiento, Pablo González, todos los afectados se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, fue necesaria la evacuación del lugar. La Policía y otros organismos intervinieron en el trabajo para desalojar el edificio y asegurar la integridad de la gente. Luego de esto, las autoridades solicitaron a los alumnos a reunirse en una plaza cercana. El edificio también es usado por una escuela nocturna (CPEM 78), que también sufrió la suspensión de sus actividades.

Las autoridades solicitaron a los alumnos a reunirse en una plaza cercana. Información y foto: Celina Barchiesi

Aún se desconoce la sustancia arrojada y su origen. La Policía inició las primeras actuaciones para determinar responsabilidades y establecer las condiciones en las que ocurrió el hecho.